Com kits mais caros, São Silvestre abre inscrições para prova de 2022

Esta será a segunda São Silvestre desde o surgimento da pandemia, em 2020. No ano passado, ainda com número elevado de casos de Covid-19, a prova reuniu aproximadamente 20 mil pessoas.

O valor da inscrição básica passou de R$ 210 para R$ 230, reajuste de 9,5% em relação ao praticado no ano passado. O kit para os atletas inclui camiseta, sacola com brindes e medalha.

FOLHAPRESS - Começou nesta quinta-feira (15) a venda das inscrições para a 97ª Corrida Internacional de São Silvestre, uma das mais tradicionais provas do calendário esportivo do país. Os organizadores esperam que 35 mil atletas percorram os 15 km do percurso pelas ruas de São Paulo no dia 31 de dezembro.

