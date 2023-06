Com Joelinton titular, Ramon começa a armar seleção para amistoso

BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira realizou nesta terça-feira (13) o segundo treinamento para o amistoso contra Guiné, no sábado (17) em Barcelona. A atividade começou sob chuva e contou com a participação de 21 jogadores e esboço do time titular do técnico interino Ramon Menezes.

Apenas dois jogadores ainda não se juntaram à delegação: o goleiro Ederson, que ganhou folga após a conquista da Liga dos Campeões pelo Manchester City, e o zagueiro Robert Renan, convocado na segunda, após a lesão de Nino.

Mais uma vez, o treino contou com "convidados": o goleiro Llorenç Serred e o zagueiro Xavi Rufo, ambos do time juvenil do Espanyol, completaram a atividade.

As atividades incluíram um treino de dois toques em espaço reduzido, antes de um coletivo em que Ramon Menezes dividiu o elenco.

Alisson; Danilo, Militão, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Paquetá; Rodrygo, Richarlison e Vini Jr formaram a equipe titular.

Weverton; Vanderson, Xavi Rufo (juvenil do Espanyol), Ibañez e Ayrton Lucas; André, Bruno Guimarães e Raphael Veiga; Rony, Pedro e Malcom formaram a equipe reserva.

O treino foi interrompido por um pequeno susto: Lucas Paquetá sentiu dores no pé direito e chegou a sair de campo para tirar a chuteira, mas voltou cerca de cinco minutos depois.

Ao longo do treinamento, Ramon fez testes como Veiga na posição de Paquetá e Ayrton Lucas na vaga de Alex Telles.