Com investimento de R$ 2 milhões, obra de estádio é vistoriada no Amazonas

Manaus/AM - As obras de construção do Estádio Municipal de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) receberam uma visita técnica nessa terça-feira (21). O espaço esportivo visa proporcionar um ambiente adequado para os atletas de alto rendimento, além de promover o incentivo aos campeonatos locais e estaduais.

Os trabalhos de revitalização do espaço esportivo já alcançam 30% de execução, com prazo de entrega de 90 dias. Com um investimento no valor de R$ 2.2000.000 por meio da assinatura de convênio entre a Faar e a prefeitura de Presidente Figueiredo. O projeto contempla a construção de um estádio de futebol medindo 12.547 m², contendo um campo gramado com 109x93 m², com sistema de drenagem e arquibancada com capacidade para 3 mil pessoas.

“A construção desse estádio é um sonho que estamos realizando e com certeza será bem usufruído pela população do nosso município. Só temos de agradecer ao governador Wilson Lima por todo apoio”, comentou o vice-prefeito de Presidente Figueiredo, Anderson Leal.

A equipe técnica da Faar também visitou a Academia Arena de Lutas, que desenvolve um trabalho socioesportivo com mais de 70 atletas por meio de modalidades como o boxe, jiu-jitsu, judô e karatê. Localizada na Praça da Juventude, a equipe da Faar conheceu a realidade dos membros e traçou estratégias para o desenvolvimento do esporte.

“Acreditamos no desenvolvimento do esporte e no avanço da modalidade no município. Ficamos felizes com o trabalho desenvolvido pela Faar e como professor sei que o jiu-jitsu vai crescer mais ainda no município de Presidente Figueiredo”, comentou Oderli Silva, treinador de jiu-jitsu.

Durante o itinerário, a equipe do Programa +RespirAR também esteve presente para apresentar o programa governamental aos representantes do município, visando parcerias entre Estado e Município, visto que o programa + RespirAR tem gerado resultados significativos na capital amazonense e tem ganho boa visibilidade nacional e internacional.