Com homenagem para Chadwick, Arsenal é campeão da Supercopa da Inglaterra

Com muita emoção e homenagens, o Arsenal superou o Liverpool nos pênaltis e conquistou a Supercopa da Inglaterra neste sábado (29), em partida realizada no estádio de Wembley. O jogo terminou empatada em 1 a 1, com gols de Aubameyang para os Gunners e Minamino fazendo para os Reds.

Após o gol, o atacante do Arsenal homenageou o ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra nos filmes da Marvel.

Aubameyang também foi o autor do gol que coroou a conquista do Arsenal, ao converter a cobrança final dos pênaltis que deu o título para o time londrino. Nas cobranças, o placar final foi de 5 a 4, com apenas Brewter desperdiçando pelo lado do Liverpool.

Essa é a segunda taça conquistada pelo Arsenal em menos de um mês. O clube foi campeão no início de agosto da Copa da Inglaterra. O Liverpool foi campeão do Campeonato Inglês.