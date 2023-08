Com hat-trick de Olmo, Leipzig desbanca o Bayern e vence sua 1ª Supercopa

Nos minutos finais os visitantes apenas seguraram o resultado. Não foram mais protagonizados tantos lances promissores e Harry Kane, que começou no banco e entrou no lugar de Mathys Tel, quase não tocou na bola.

Leipzig aproveitou e ampliou duas vezes. A equipe estava confortável fora de casa e contou com o brilho de Dani Olmo para chegar ao segundo tento ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, o espanhol marcou novamente para anotar o 3 a 0.

Os times voltam a campo pela primeira rodada do Campeonato Alemão. Enquanto o Bayern enfrenta o Werder Bremen na próxima sexta-feira (18), às 15h30 (de Brasília), o Leipzig encara o Leverkusen no sábado, a partir das 10h30.

Dani Olmo foi o nome do Leipzig e anotou um hat-trick. O camisa 7 marcou um gol no primeiro tempo e mais dois na segunda etapa, sendo um de pênalti.

