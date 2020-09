Com Hamilton punido, Gasly vence sua primeira corrida na F-1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma corrida atípica, com acidentes e quebras de carros neste domingo (6), Hamilton perdeu a liderança após punição e viu Pierre Gasly, 24, da AlphaTauri, conquistar no GP de Monza, na Itália, sua primeira vitória na F-1.

Gasly, primeiro piloto francês a vencer uma prova desde 1996, foi seguido por Carlos Sainz Jr., da McLaren, e Lance Stroll, da Racing Point.

A prova em solo italiano também mostrou mais uma vez que a temporada está sendo péssima para a Ferrari. Primeiro foi Sebastian Vettel que deixou a corrida precocemente com problemas nos freios, depois Charles Leclerc sofreu forte acidente.

A corrida ficou paralisada por cerca de 30 minutos depois de a batida do monegasco acionar a bandeira vermelha. O piloto foi atendido pela equipe médica, mas liberado na sequência. Antes, Magnussen bateu o carro, o que provocou um safety car.

Líder do campeonato mundial, Hamilton foi punido por ter entrado nos boxes durante o safety car, o que não é permitido. Foi obrigado a fazer um “stop and go”, uma nova passagem nos boxes, desta vez forçado a ficar estacionado por 10 segundos. Entrou no pit liderando, saiu dele na última posição.

Melhor para Gasly, que aproveitou a punição do piloto inglês e o abandono de Max Verstappen e conquistou o GP de Monza.

A França não tinha um piloto no lugar mais alto do pódio desde 1996, ano do nascimento de Gasly. Na ocasião, Olivier Panis, triunfou em uma corrida que ficou marcada para a história.

Antes do GP de Mônaco daquele ano, Panis não tinha nenhuma vitória, sua equipe, a Ligier, não vencia há 15 anos e ninguém havia triunfado no circuito largando abaixo da oitava posição no grid.

O piloto rompeu esse histórico e subiu ao posto mais alto do pódio pela primeira e única vez na carreira. A corrida, como a deste domingo, em Monza, foi marcada por acidentes e quebras. Apenas três pilotos terminaram a prova naquele ano.

Em 2019, Gasly foi promovido da Toro Rosso - atual AlphaTauri - para a Red Bull (as duas são equipes-irmãs na F-1), mas seu desempenho desagradou a chefia da principal equipe da marca de bebidas energéticas e ele teve que voltar, em plena temporada, para o seu posto anterior.

Em suas 12 corridas pela Red Bull, o francês não teve chances no duelo interno com Max Verstappen, tendo feito apenas 63 pontos contra 181 do holandês. Seu colega de equipe venceu duas corridas (Áustria e Alemanha), e o máximo que Gasly conseguiu foi um quarto lugar (Inglaterra).

No retorno à Toro Rosso, ainda em 2019, conseguiu o primeiro pódio de sua carreira. Foi segundo no GP Brasil.

"Pierre, no final das contas, bateu a equipe que o rebaixou. E isso vai doer", disse o atual campeão mundial e lider da F-1, Hamilton, em entrevista ao final do GP.

Gasly tem 55 provas na categoria. No Mundial de 2020, pela AlphaTauri, chegou aos 43 pontos com a vitória e está em 8º no campeonato.

A corrida marcou também a despedida da família Williams da F-1. Frank Williams fundou a equipe em 1977. Neste domingo, Claire Williams fez sua última participação como diretora. Quem assume é a empresa de investimentos Dorilton Capital, que comprou a Williams Racing.

No próximo final de semana, a F-1 permanece na Itália, na estreia do GP da Toscana, no circuito de Mugello.

Confira a classificação do GP da Itália

1. Pierre Gasly (AlphaTauri) - 1h47min06s056

2. Carlos Sainz (McLaren): +0s415

3. Lance Stroll (Racing Point): +3s358

4. Lando Norris (McLaren): +6s000

5. Valtteri Bottas (Mercedes): +7s108

6. Daniel Ricciardo (Renault): +8s391

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +17s245

8. Esteban Ocon (Renault): +18s691

9. Daniil Kvyat (AlphaTauri): +22s208

10. Sergio Perez (Racing Point): +23s224

11. Nicholas Latifi (Williams): +32s876

12. Romain Grosjean (Haas F1 Team): +35s164

13. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing): +36s312

14. George Russel (Williams): +36s593

15. Alexander Albon (Red Bull): +37s533

16. Antonio Giovanazzi (Alfa Romeo Racing): +55s199

Max Verstappen (Red Bull) - não completou

Charles Leclerc (Ferrari) - não completou

Sebastian Vettel (Ferrari) - não completou

Kevin Magnussen (Haas F1 Team) - não completou