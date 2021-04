Com grande atuação de Courtois, Real Madrid fica no 0 a 0 com Getafe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fora de casa, o Real Madrid não conseguiu superar o Getafe e empatou por 0 a 0, neste domingo (18), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória era valiosa para o time de Zidane, que persegue o líder Atlético de Madri em busca do título. O resultado, porém, fez com com que a equipe permanecesse em segundo lugar, com 67 pontos, seguida pelo Barça, que soma 65.

Com os atacantes apagados e sem Casemiro, considerado o 'xerife' do sistema defensivo, coube a Militão e Courtois a missão de proteger os merengues. A dupla fez uma grande partida e impediu que o Getafe marcasse. Por outro lado, Rodrygo e Vinícius Jr não se destacaram no setor ofensivo.

O Real começou pressionado. Aos cinco minutos, Mata fez boa finalização e foi travado no momento certo pelo jovem garoto Chust. No lance seguinte, Oliveira desviou e obrigou Courtois a fazer grande defesa.

Os merengues responderam com Mariano, que se lançou pela ponta direita, driblou David Soria e finalizou pro gol. Os jogadores comemoravam o gol quando o bandeira assinalou o impedimento e anulou o tento.

Mata teve outra boa chance de cabeça, em cruzamento de Maksimovic, mas carimbou a trave.

Marcelo, que começou como titular, cruzou na cabeça de Mariano. O zagueiro Timor se esticou para afastar a bola e evitar que o placar fosse inaugurado. Vinícius também tentou de cabeça, desta vez, foi o goleiro David Soria que salvou o Getafe.

Unal bateu colocado no ângulo esquerdo de Courtois, e o goleiro se esticou para fazer a defesa no cantinho. Angel arriscou de longe, e o arremate passou raspando na trave esquerda.

Aos 33, o belga fez um novo milagre. Em finalização de Maksmovic, a bola desvia em Chust e vem pelo alto, e o goleiro foi brilhante, mandando para fora.

Na quarta-feira (21), o Real Madrid visita o Cádiz, às 17h (Horário de Brasília), já pensando nos próximos compromissos pela Liga dos Campeões, em 27 de março, contra o Chelsea. Já o Getafe, 15º colocado, enfrenta o Barcelona fora de casa, na quinta (22), às 17h.