Com goleada, Fast vence Vilhenense-RO fora de casa pela série D

Manaus/AM - O domingo (25) foi de vitória para o time amazonense Fast Clube. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da série D, o ‘tricolor de aço’ goleou de 4x1 o Vilhena - RO, no estádio Portal da Amazônia, em Rondônia.

O ‘rolo compressor’ abriu o placar ao 45 minutos do primeiro tempo, com o pênalti de Ronan. O segundo gol veio de Charles, aos 12 minutos do segundo tempo. O atacante Daivison foi pra cima e balançou a rede do Vilhena-RO aos 26 minutos. E para finalizar a goleada, Charles voltou e garantiu a goleada aos 50 minutos do segundo tempo.

Com folga, o Fast acabou “facilitando” o primeiro gol do adversário rondoniense. O atacante do Vilhena-Ro invadiu a área e fez o único gol pelo canto de Alencar. O jogo terminou em 4x1 para o Fast, fora de casa.

No próximo sábado (31), o Fast enfrenta o Ji-Paraná-RO, no estádio Ismael Benigno, na Colina, as 18h (Horário de Manaus), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da série D.