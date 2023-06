Com goleada de 4 a 1 no Vasco, Flamengo chega a 8 jogos sem derrotas

Libertadores - O próximo embate do Flamengo é contra o Racing, pela Libertadores, na quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada da competição. A equipe argentina consegue seguir no campeonato apenas com um empate, enquanto o Fla precisa vencer para se classificar para as oitavas de final.

No segundo tempo, o VAR foi revisado após um lance entre Gerson e Jair, e o árbitro decidiu marcar o pênalti. Jair diminuiu o placar para o time, fechando o placar em 4 a 1, aos 12 minutos do segundo tempo.

O jogo teve um primeiro tempo eletrizante em ritmo comandado pela equipe rubro-negra, que contou com gols marcados por Erick Pulgar aos 16', Gerson aos 17', e por Ayrton Lucas, que balançou a rede duas vezes, aos 41' e 46', fechando com 4 a 0. Reveja aqui os gols.

O Flamengo completou uma sequência de 8 jogos sem derrotas ao vencer o Vasco por 4 a 1 na noite desta segunda-feira (5), em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

