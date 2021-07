Com golaço no fim, Colômbia vence o Peru e fica em terceiro na Copa América

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Com um golaço de Luis Diaz nos acréscimos do segundo tempo, a Colômbia conquistou o terceiro lugar da Copa América. Nesta sexta-feira (9), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), com placar de 3 a 2, a equipe de Reinaldo Rueda bateu o Peru, de virada.

Numa pancada de fora da área, no ângulo, Diaz fez seu segundo gol do jogo. Cuadrado fez o outro colombiano. O Peru marcou com Lapadula e Yotún.

O segundo gol da Colômbia foi muito bonito. Primeiro pelo lançamento do goleiro Vargas, que de sua área deu assistência para Luis Diaz. O atacante tirou um marcador com uma jogada de ombro e colocou na rede, completando um belo lance. E não foi o gol mais bonito do atacante, que já nos instantes finais deu uma pancada no ângulo para fazer o gol decisivo.

O JOGO DO PERU

Ainda que tenha montado seu time no 4-3-3, Ricardo Gareca jogou pelo contra-ataque. Sua equipe postou-se defensivamente, esperando a posse de bola que tem caracterizado a Colômbia ao longo da competição, e explorou muito as criações rápidas. Foi exatamente assim que Lapadula e Peña tiveram chances antes de Yotún marcar o gol inaugural do jogo. O caminho do contra-ataque seguiu sendo expediente peruano na etapa final, ainda mais com os frequentes ataques colombianos. O cenário só mudou depois da virada, quando Gareca colocou Ormeño e passou e pedir para que seus comandados buscassem as bolas cruzadas na área.

O JOGO DA COLÔMBIA

Contra o Peru, a Colômbia apresentou os mesmos erros que acompanharam sua trajetória na Copa América. O time de Reinaldo Rueda teve muita posse de bola, trocou passes nas cercanias da área mas não conseguiu penetrar com qualidade. Viveu de cruzamentos, rebotes e lances individuais sempre nascidos nos pés de Luis Diaz. No segundo tempo, porém, a equipe de Rueda voltou muito mais empenhada em conseguir os gols. Empatou e passou a mandar no jogo, ainda que sofresse no contra-ataque. Até que a virada veio em um lindo lance do goleiro Vargas com Luis Diaz.

COLÔMBIA

Vargas; Medina, Mina (Sánchez), Murillo, Tesillo; Barrios (Muriel), Cuéllar (Borre), Cuadrado, Diaz; Cardona (Chará), Zapata (Borja). T.: Reinaldo Rueda

PERU

Gallese; Corzo (Lora), Santamaría, Callens, López; Tapia (Cartagena), Yotún, Peña (Ormeño), Carrillo, Cueva (Garcia); Lapadula. T.: Ricardo Gareca

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Juiz: Raphael Claus

Cartões amarelos: Cardona, Barrios,Murillo (COL); Cueva, Carrillo (PER)

Gols: Yotún, do Peru, aos 46 minutos do primeiro tempo; Cuadrado, da Colômbia, aos 3 minutos do segundo tempo; Luis Diaz, da Colômbia, aos 20 minutos do segundo tempo; Lapadula, do Peru, aos 37 minutos do segundo tempo; Diaz, da Colômbia, aos 48 do segundo tempo