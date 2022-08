Com gol no fim, Santos vence Coritiba pelo Brasileirão

Rio de Janeiro/RJ - Fechando a 21ª rodada do Brasileirão, o Santos visitou o Coritiba, no Couto Pereira, e saiu com a vitória por 2 a 1. O resultado deixa o Peixe com 30 pontos, na nona posição da tabela de classificação, enquanto o Coxa, com 22, ocupa o 15º lugar.

O primeiro tempo da partida no Couto Pereira foi de poucas chances criadas por Coritiba e Santos, que saíram para o intervalo sem balançar as redes. Os dois times não apresentaram muita criatividade ofensiva e as tentativas de chutes a gol foram escassas. O Peixe se movimentou um pouco mais, com Marcos Leonardo aparecendo em algumas finalizações. Já o Coxa só teve uma tentativa, quando Luciano Castán tentou cabecear para o gol após cobrança de falta, mas viu a bola sair.

Na volta para o segundo tempo, os times finalmente apresentaram uma postura mais ofensiva e inauguraram o marcador. Logo no primeiro minuto, Sánchez cobrou escanteio para o meio da área, e Madson subiu alto para cabecear para o fundo das redes e colocar o Santos em vantagem. Na marca dos 11, Tony Anderson cruzou na medida para Léo Gamalho também mandar de cabeça e igualar o placar: 1 a 1. Depois, o Coxa ainda criou duas chances com Hernán Perez, que viu João Paulo fazer boas defesas. O Peixe também levou perigo em finalizações de Lucas Braga, Marcos Leonardo e Sánchez. Até que, já aos 47, Ângelo avançou em contra-ataque veloz e deu ótima assistência para Angulo, que bateu de primeira e decretou a vitória do Santos por 2 a 1.