Com gol no fim e confusão, Fortaleza vence Chapecoense e cola no Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A partida em Chapecó foi sofrida para ambas as equipes, com direito a confusão no fim do segundo tempo, mas o Fortaleza bateu a Chapecoense por 2 a 1 na noite deste sábado (16), na Arena Condá, pela 27ª rodada do Brasileirão, e encostou no Flamengo, vice-líder do campeonato. Os gols foram marcados por Bruno Melo, Rodriguinho e Yago Pikachu.

Com o resultado, o time cearense vai a 45 pontos, os mesmos do Fla, e permanece na terceira posição. O Verdão de Santa Catarina fica com 13 pontos, e segue na lanterna.

Na próxima rodada, o Leão do Pici recebe o Athletico-PR no Castelão, às 19h15 do sábado (23). A Chape pega o Bahia na Fonte Nova, no domingo (24), às 20h30.

Antes disso, a equipe da capital cearense vai ao Mineirão para encarar o Atlético-MG, às 21h30 de quarta-feira (20), no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

Jogo

A Fortaleza começou a partida com domínio absoluto, chegando ao gol de Bruno Melo e balançando as redes logo na sequência, com tento de Pikachu, que foi anulado após revisão do VAR. Depois do início empolgante, a equipe visitante relaxou e deu espaço para a Chape, que avançou e conquistou o empate após falha de Benevenuto. Após pressão no fim, o time chegou à vitória com pênalti convertido por Pikachu, artilheiro do time na competição, com sete gols.

A Chapecoense criou menos oportunidades, sofreu com as ações ofensivas do Fortaleza e foi inferior ao longo dos 90 minutos, mas não desperdiçou sua melhor oportunidade e chegou ao empate no fim do primeiro tempo. Porém, voltou a sofrer pressão no fim da segunda etapa, e viu o Fortaleza garantir a vitória a minutos do fim da partida. Atuando em Chapecó, a equipe já perdeu nove partidas e empatou cinco no Brasileirão.

CHAPECOENSE

Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joílson e Jordan; Moisés Ribeiro, Lima (Ronei), Denner (Kaio Nunes) e Mancha; Mike (Henrique Almeida) e Rodriguinho (Geuvânio). Técnico: Pintado.

FORTALEZA

Felipe Alves; Jussa, Benevenuto e Tinga; Bruno Melo (Lucas Crispim), Ronald (Éderson), Felipe, Matheus Vargas (Lucas Lima) e Pikachu; David (Romarinho) e Henríquez (Wellington Paulista). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 x 2 FORTALEZA

Data: 16/10/2021

Local: Arena Condá, Chapecó (BRA)

Hora: 19h (de Brasília)

Cartões amarelos: Ignácio (Chapecoense), Jordan (Chapecoense) e Geuvânio (Chapecoense)

Gols: Bruno Melo, aos Fortaleza, aos minutos do primeiro tempo, Rodriguinho, da Chapecoense, aos 41 minutos do primeiro tempo; e Yago Pikachu, da Fortaleza, aos 42 minutos do segundo tempo.