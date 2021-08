Com gol do estreante Borja, Grêmio vence Chapecoense de virada

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Borja estreou pelo Grêmio como titular e sendo decisivo. Nesta segunda-feira (9), o centroavante debutou no novo clube e garantiu a vitória de virada por 2 a 1 diante da Chapecoense, em partida da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time de Luiz Felipe Scolari levou susto no início do jogo em Porto Alegre, com gol de Anselmo Ramon. No entanto, Alisson empatou e Borja virou, de pênalti, aos 32 minutos da etapa inicial, fechando o placar da primeira vitória do clube gaúcho como mandante na competição.

O Grêmio voltará a campo contra o São Paulo, no sábado (14), às 21h (de Brasília), no Morumbi, em novo compromisso pelo Brasileiro. A Chape, que teve a estreia do técnico Pintado contra os gremistas, jogará na próxima rodada contra o América-MG, em casa, na segunda-feira (16), às 20h (de Brasília).

GRÊMIO

Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Geromel, Bruno Cortez; Thiago Santos, Darlan (Lucas Silva), Jean Pyerre (Maicon), Alisson, Douglas Costa (Léo Pereira) e Borja (Luiz Fernando) T.: Luiz Felipe Scolari

CHAPECOENSE

João Paulo; Matheus Ribeiro, Kadu, Derlan e Busanello; Anderson Leite, Léo Gomes (Moisés Ribeiro), Mike (Felipe Silva) e Denner Melz; Geuvânio (Ravanelli) e Anselmo Ramon. T.: Pintado

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Marcelo de Lima Herique (RJ)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Igor Junior Benevenuto (MG)

Cartões amarelos: Darlan (GRE); Ramon, Derlan e Denner (CHA)

Gols: Anselmo Ramon (CHA), aos 4', Alisson (GRE), aos 18', e Borja (GRE), aos 32'/1ºT