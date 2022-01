Com gol de Roberto Baggio, Bangu vence o Fluminense na estreia no Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Bangu surpreendeu o Fluminense e iniciou o Campeonato Carioca com vitória. Na noite desta quinta-feira (27), o clube alvirrubro bateu o time tricolor, que contou com diversos reforços para a temporada, por 1 a 0.

Os times entraram em campo com estratégias diferentes, e o Bangu abriu o placar ainda na parte inicial, com Roberto Baggio, em lance que o Fluminense errou na saída de bola. No segundo tempo, a equipe tricolor mudou de formação e pressionou bastante, mas não conseguiu o empate.

Com o resultado, o time treinado por Felipe, ex-jogador com passagens pelo Fluminense, tem agora três pontos na competição —o mesmo que Vasco, Flamengo e Madureira—, enquanto a equipe das Laranjeiras ainda não pontuou.

No domingo (30), o Fluminense vai encarar o Madureira, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já o Bangu visitará o Botafogo, no Nilton Santos.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Nino, Felipe Melo (Luiz Henrique) e David Braz; Samuel Xavier (Pineida), André, Yago Felipe e Cris Silva (Caio Paulista); Nathan (Martinelli), Willian Bigode (Cano) e Fred. T.: Abel Braga

BANGU

Paulo Henrique, Carlos Eduardo, Israel, Brito (Guilherme Martins) e Roberto Baggio; Renatinho, Denilson (Adsson), Luis Araújo e Lucas Oliveira; Santarém (João Vitor) e Daniel Dias (Igor Miranda). T.: Felipe

Estádio: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Fabiana Nobrega Pitta

Cartões amarelos: Felipe Melo (FLU); Brito (BAN)

Gol: Roberto Baggio (BAN), aos 13'/1ºT