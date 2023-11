Com gol de Priscila nos acréscimos, Brasil vence o Japão por 4 a 3

A Seleção Brasileira Feminina venceu o Japão por 4 a 3 diante do Japão, nesta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Após ficar atrás do placar no começo do jogo, a equipe conseguiu a virada e teve dois gols de vantagem, mas sofreu o empate na parte final do segundo tempo. Em sua primeira partida com a Amarelinha, Priscila entrou no fim e marcou o gol da vitória, aos 53 minutos do segundo tempo.

Além da jovem, Bia Zaneratto (duas vezes) e Gabi Portilho - seu primeiro tento com o Brasil - foram as autoras dos gols brasileiros no amistoso. No domingo (3), a equipe comandada por Arthur volta a enfrentar o Japão no Morumbi, em São Paulo (SP), às 11h, com transmissão do SporTV.

O jogo

A partida começou com o Japão com maior posse de bola, mas a Seleção Brasileira se defendia bem.

Aos 38 minutos, a atacante Fujino recebeu a bola dentro da área e abriu o placar para o Japão.

A Seleção Brasileira respondeu quase que imediatamente ao gol japonês. Aos 40 minutos, Bia Zaneratto cobrou falta da entrada da área e igualou o marcador com um golaço.

Aos 16 minutos, Gabi Portilho aproveitou erro de passe da zagueira e arrancou em velocidade para sair cara a cara com a goleira. Após ter seu primeiro chute bloqueado, a camisa 18 chutou para o fundo das redes e virou para o Brasil.

Em roubada de bola na intermediária, a atacante segurou a pressão da zagueira japonesa e encobriu a goleira Hirao para marcar o terceiro gol brasileiro no jogo.

Nakashima invadiu a área e finalizou no travessão da goleira brasileira Letícia, aos 35 minutos.

Endo cobrou pênalti no alto e descontou para o Japão, aos 40 minutos.

Em cruzamento de Shimizu, Mina Tanaka escorou e empatou a partida, aos 42 minutos.

Vivendo sua primeira convocação pela Seleção Brasileira, a atacante acertou lindo chute que encobriu a goleira do Japão e garantiu a vitória do Brasil. O resultado foi o delírio da torcida nas arquibancadas e o choro de Priscila com o gol.

A Seleção Brasileira Feminina volta a campo novamente contra o Japão no próximo domingo (3), às 11h, no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP), pelo segundo amistoso desta convocação.

Na quarta-feira (6), a equipe de Arthur Elias se despede de 2023 com o compromisso diante da Nicarágua, às 18h, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

BRASIL

Leticia; Bruninha (Angelina), Lauren, Rafaelle e Tamires; Julia Bianchi (Luana), Ary Borges (Duda Sampaio) e Bia Zaneratto (Marta); Gabi Portilho (Adriana), Debinha e Gabi Nunes (Priscila). Treinador - Arthur Elias.