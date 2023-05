Com gol de Léo Pereira, Flamengo derruba o Corinthians por 1 a 0 no Maracanã

Em jogo no Maracanã na tarde deste domingo (21), o Flamengo derrubou o Corinthians por 1 a 0 com gol de Léo Pereira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Nos acréscimos, Everton Cebolinha cruzou na média, e Léo Pereira, que estava machucado, subiu alto para cabecear e abrir o placar no Maracanã. Esse foi o sexto gol do zagueiro em 128 jogos pelo Rubro-Negro.

O resultado aproxima o Rubro-Negro do G4. Já o Corinthians segue na zona do rebaixamento com cinco pontos.

Agora, os dois times focam na Copa Libertadores. O Flamengo vai até o Chile na quarta-feira encarar o Ñublense e o Corinthians visita o Argentinos Juniors em Buenos Aires também na quarta-feira. Pelo Brasileirão, o Fla encara o Cruzeiro no Rio de Janeiro no sábado e o Timão recebe o Fluminense no domingo.