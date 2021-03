Com gol de Ganso, Fluminense vence Bangu e entra no G4 do Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense precisava de uma vitória para entrar na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E foi justamente o que aconteceu neste sábado (20). Com gol de Ganso, o Tricolor precisou de poucos minutos para superar o Bangu por 1 a 0 e pular para a quarta colocação - Botafogo joga neste domingo e pode recuperar a vaga.

Após primeiro tempo muito ruim, sem muitas oportunidades, o Fluminense melhorou na etapa complementar e conseguiu o importante triunfo. O Bangu não suportou a pressão após o intervalo, onde o Tricolor criou ao menos três grandes chances até conseguir abrir o placar e decretar a vitória.

Um dos principais destaques do Fluminense no jogo era Gabriel Teixeira. Arisco e veloz, ele colocava companheiros em boas condições, mas o último passe evitava oportunidades de gol.

O Bangu se lançou ao ataque e chegou ao empate, mas a arbitragem anulou o lance. Dionatan recebeu na esquerda com liberdade e cruzou na medida para Jean Carlos escorar. Sem VAR nesta fase do Carioca, o lance criou polêmica por parecer estar na mesma linha.

O Fluminense por muito pouco não foi castigado no fim do jogo. Jean Carlos, centroavante do Bangu, recebeu bola dentro da área e girou em cima de Matheus Ferraz. De frente para Marcos Felipe, viu o goleiro tricolor se agigantar, tirar o ângulo e fazer defesa salvadora.

Com o resultado, o Fluminense foi aos seis pontos e pulou quatro posições na classificação: passou de 8º para 4º. O Tricolor volta a campo na terça-feira, quando visitará o Boavista, em Saquarema. O Bangu, por sua vez, segue com quatro pontos e cai para 8º - encara o Madureira, na quarta-feira.

BANGU

Paulo Henrique; Digão (Jonas), Israel, Bruno Fandinho, Dionathan; Marcelo Mattos, Lucas Lucena (Geancarlo), Edmundo, Geovani (Gabriel Pagé), Alessandro Scheppa (Santarém); Jean Carlos. Técnico: Marcelo Marelli.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Igor Julião, Frazan, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos; Yuri (André), Wellington, Michel Araújo (Kayky); Paulo Henrique Ganso (Samuel), Gabriel Teixeira (Matheus Martins) e Caio Paulista (Lucca). Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 x 1 FLUMINENSE

Competição: Taça Guanabara, Campeonato Carioca

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 20/03/2021, sábado Horário: 21h05

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Gustavo Mota Correia

Cartões amarelo: Gabriel Teixeira (FLU)

Gols: Ganso, do Flumenense, aos 5min do segundo tempo.