Com gol de estreante, Brasil vence amistoso marcado por acusação de racismo na Espanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Guiné por 4 a 1 neste sábado (17), em amistoso disputado na Espanha. Os gols da seleção brasileira foram de Joelinton, Rodrygo, Éder Militão e Vinicius Junior. Guirassy descontou para os africanos.

O jogo, que teve várias ações contra o racismo -o Brasil jogou o primeiro tempo de preto, os jogadores de ambas as seleções se sentaram antes do início da partida em sinal de protesto e frases contra o racismo estavam em todas as partes do estádio- foi marcado, no extra campo, exatamente por uma acusação de ofensa racial.

Um assessor pessoal de Vinicius Junior teria recebido uma banana das mãos de um segurança do estádio RCDE, nos arredores de Barcelona, ao chegar ao local para acompanhar o amistoso.

Felipe Silveira, que também é amigo pessoal de Vinicius, era o único negro do grupo de quatro pessoas que chegava ao local. Além dele, estavam o empresário do jogador e outros assistentes, que iam à frente. Quando chegou a vez de Silveira entrar, o segurança teria empurrado uma banana em seu peito e dito "mãos para o alto que essa aqui é minha pistola".

Os protestos contra o racismo antes, durante e depois da partida foram desencadeados justamente por ofensas racistas sofridas por Vinicius Junior durante partidas pelo Campeonato Espanhol ao longo de toda a temporada.

Dentro de campo, a equipe, ainda comandada pelo interino Ramon Menezes, começou a partida com nove jogadores que estiveram na Copa de 2022 -as exceções no time titular eram Ayrton Lucas, do Flamengo, e Joelinton, do Newcastle (ING), que jogavam pela primeira vez com a seleção. O Brasil teve alguma dificuldade para criar no início da partida, esbarrando na marcação africana.

Aos 26 minutos, porém, Rodrygo cobrou falta da direita, Richarlison cabeceou, a bola desviou em Casemiro e o goleiro conseguiu fazer a defesa no cantinho. No rebote, porém, o estreante Joelinton empurrou a bola para o fundo das redes.

Logo depois, aos 30 minutos, a seleção africana saiu jogando mal, Rodrygo roubou a bola, invadiu a área e marcou o segundo.

Com mais tranquilidade, parecia que o Brasil aumentaria o placar a qualquer momento, mas quem chegou ao gol foi Guiné. Aos 37, Guirassy, que joga no Stuttgart, da Alemanha, completou de cabeça cruzamento da esquerda. 2 a 1.

Mas os planos dos guineenses para empatar a partida foram frustrados logo no primeiros minutos do segundo tempo. Lucas Paquetá cruzou da direita e Éder Militão desviou a cabeça para marcar o terceiro.

Ramon Menezes aproveitou a vantagem no placar para promover mudanças. Entraram Bruno Guimarães. Raphael Veiga, Pedro e Malcom.

Guiné quase chegou ao segundo gol aos 30 minutos, com chute de fora da área, mas Éderson fez uma ótima defesa.

O Brasil ficou muito mais com a bola na reta final e continuou levando perigo. Primeiro Richarlison saiu cara a cara com o goleiro, mas demorou para tomar uma decisão e acabou se atrapalhando. Depois, Vinicius Junior fez bela jogada pela esquerda e escapou de dois defensores, mas chutou para fora.

Antes do fim, porém, o craque do Real Madrid teve uma nova chance, desta vez, de pênalti, e fechou a conta.

O Brasil volta a campo na terça-feira (20), às 16h, em amistoso contra Senegal, em Lisboa, novamente com um técnico interino à beira do gramado.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), inclusive, aproveita a ida à Europa para tentar avançar nas tratativas com o italiano Carlo Ancelotti, atualmente técnico do Real Madrid.

BRASIL

Ederson; Danilo, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton (Bruno Guimarães) e Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Malcom), Vini Jr e Richarlison (Pedro). T.: Ramon Menezes (interino)

GUINÉ

Koné; Conte, Sow, Diakhaby e Issiga Sylla; Diawara, Moriba, Keita (Cissé), Guilavogui (M. Sylla) e Kamano (Diaby); Guirassy. T.: Kaba Diawara

Local: estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)

Árbitro: Andris Treimanis (LAT)

Assistentes: Haralds Gudermanis (LAT) e Aleksejs Spasennikovs (LAT)

VAR: Victor Garcia (ESP)

Amarelos: Paquetá e Casemiro; I. Sylla

Gols: Joelinton (26'/1ºT), Rodrygo (30'/1ºT), Militão (1'/2ºT) e Vini Jr (43'/2ºT); Guirassy (35'/1ºT)