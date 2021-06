Com gol aos 55, Brasil bate Colômbia e dá a Tite maior sequência de vitórias

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com um gol nos acréscimos, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, definiu a sequência mais vitoriosa de Tite à frente da seleção e garantiu o primeiro lugar no seu grupo na Copa América.

O gol de Casemiro no décimo minuto dos acréscimos aliviou um jogo difícil no qual a seleção teve dificuldades em furar a zaga colombiana. A vitória de virada foi marcada também pelo gol originado de um erro de posicionamento do árbitro argentino Néstor Pitana.

O Brasil agora atingiu nove pontos no Grupo B e está garantido em primeiro lugar, independentemente do resultado no domingo (27) contra o Equador.

Se a virada sofrida registrou mais uma boa marca para Tite, o golaço do meia Luis Diaz, que abriu o placar, quebrou uma marca de seis jogos de defesa brasileira sem ser vazada. A defesa sólida é a principal marca nas dez vitórias consecutivas do time, sequência que o treinador só teve ao estrear à frente da seleção, em 2016.

A Colômbia foi, mais uma vez, uma resistência à defesa montada pelo treinador brasileiro. O rival sul-americano é uma das poucas seleções a marcar dois gols na equipe de Tite, em empate em 2019.

O jogo foi marcado por linhas defensivas colombianas bem armadas com tentativas frustradas do Brasil em furar o bloqueio armado pelo treinador Reinaldo Rueda, ex-Flamengo. O resultado final foi definido por uma jogada com participação inusitada do árbitro argentino Néstor Pitana.

A Colômbia pouco criou no primeiro tempo. Mas conseguiu espaço logo cedo e aos 9 minutos abriu o placar com um golaço do meia Luis Diaz, de voleio após cruzamento de Cuadrado.

A seleção teve muitas dificuldades em criar lances perigosos na etapa inicial. Mesmo com mais companhia na criação das jogadas, com Everton Ribeiro, Fred e Casimiro se alternando no meio, Neymar não conseguiu furar a zaga adversária.

Após o intervalo, Tite recuou Gabriel Jesus para a ala com a entrada do atacante Firmino no lugar de Everton Ribeiro.

O primeiro lance de perigo, porém, saiu dos pés do zagueiro Thiago Silva em ligação direta para Neymar dentro da área. O atacante se jogou para tentar empurrar a bola para o gol, mas chutou fraco para defesa fácil de Ospina.

Neymar também perdeu chance após toque de letra de Firmino. Após driblar Ospina, Neymar, sem ângulo e desequilibrado, chutou na trave.

O Brasil conseguiu o empate em jogada confusa com a participação do árbitro argentino Nestor Pitana. Neymar deu um passe interceptado pelo juiz, mal posicionado. O meia Lucas Paquetá (entrou no lugar de Fred) deu continuidade à jogada, que culminou com uma cabeçada de Firmino que Ospina aceitou.

O jogo ficou interrompido por quatro minutos até que o VAR indicasse que a interrupção da jogada pelo árbitro não era obrigatória, já que o time prejudicado teve vantagem na continuidade no lance. Por outros três minutos, Pitana ouviu as queixas do colombiano, que exigiam que a jogada fosse reiniciada.

A vitória veio aos 55 minutos em escanteio cobrado por Neymar. O volante Casemiro desviou na entrada da pequena área e garantiu a vitória.

O Brasil acumula 9 pontos e enfrenta o Equador, com 2, na última rodada. A Colômbia não joga na próxima rodada. Ela torce para que Equador ou Venezuela não vençam suas partidas para se classificar.

BRASIL

Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro (Renan Lodi) Casemiro, Fred (Lucas Paquetá) e Everton Ribeiro (Roberto Firmino); Gabriel Jesus (Éverton Cebolinha), Neymar e Richarlison (Gabigol). T.: Tite

COLÔMBIA

Ospina, Daniel Muñoz, Mina, Davinson Sanchez e Tesillo; Barrios, Mateus Uribe, Cuadrado e Luis Diaz (Murillo); Zapata (Borja) e Rafael Borré. (Cuéllar). T.: Reinaldo Rueda

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e José Antelo (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Alex Sandro, Everton Ribeiro e Neymar (BRA), Cuadrado e Ospina (COL)

Gols: Luis Diaz (COL), aos 9'/1ºT; Roberto Firmino (BRA), aos 32', e Casemiro (BRA), aos 55'/2ºT