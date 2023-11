Com ginástica rítmica, Brasil bate recorde no Pan

O Brasil é o segundo colocado no quadro de medalhas, com 56 de ouro, 59 de prata e 50 de bronze. A liderança é dos EUA, que tem 100 medalhas douradas, 60 prateadas e 74 de bronze.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ginástica rítmica do Brasil chegou, nesta sexta (3), a sua oitava medalha nos Jogos Pan-Americanos de Santiago e, com isso, colocou o país em sua melhor campanha na história da competição.

