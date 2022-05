Com emprestados, Corinthians tem 8 contratos com término no curto prazo

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Assim como se prepara para o provável retorno de alguns de seus emprestados, o Corinthians começa a estudar o caso de jogadores que podem estar de saída do CT Joaquim Grava nos próximos meses. Atualmente, o elenco profissional conta com oito nomes com contrato se encerrando em até sete meses -a maioria deles com a situação ainda indefinida nos bastidores.

Abaixo, o UOL Esporte lista cada um dos atletas que não têm o futuro garantido no Parque São Jorge para a próxima temporada e podem assinar pré-contrato com qualquer outra equipe a partir do segundo semestre deste ano. Há também os emprestados por outros clubes, alguns deles já informados que não seguirão no Alvinegro.

Xavier

Utilizado apenas uma vez por Vítor Pereira e protagonista de uma falha decisiva em jogo da Copa do Brasil, diante da Portuguesa-RJ, o volante tem vínculo com o Corinthians até o dia 31 de janeiro de 2023, o que lhe dá o direito de assinar qualquer pré-contrato com outro clube a partir do mês de agosto deste ano.

Há alguns meses, a diretoria do Timão chegou a procurar o staff do atleta para negociar uma renovação, porém as conversas não avançaram e, atualmente, estão paralisadas. Em contato com a reportagem, os representantes de Xavier explicaram que a situação é normal dentro das práticas do mercado da bola e garantem que o meio-campista está feliz e motivado no Corinthians.

Fábio Santos

Titular da lateral esquerda do Corinthians nos jogos pela Copa Libertadores, o experiente jogador completará 37 anos em setembro e possui contrato com o Timão até o dia 31 de dezembro deste ano. Ainda não há qualquer conversa com o defensor sobre a possibilidade de renovação contratual ou até mesmo o anúncio de uma aposentadoria.

O lateral está focado nos compromissos da temporada, é peça importante dentro do elenco e apenas abrirá conversas sobre o tema nos últimos meses do ano.

Guilherme Vicentini

O goleiro Guilherme Pezão, de 21 anos, cria das categorias de base do Corinthians, tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2022. O jogador aguarda a abertura de negociações com a diretoria de futebol e não sabe se permanecerá no CT Joaquim Grava. Atualmente, é o quarto reserva na posição, atrás de Ivan, Matheus Donelli e Carlos Miguel, e nunca foi nem sequer relacionado para uma partida com Vítor Pereira.

João Pedro (emprestado pelo Porto)

Lateral-direito, chegou ao Corinthians no ano passado, para ser o reserva imediato de Fagner. O contrato de empréstimo com o Timão vai até o dia 30 de junho deste ano e o defensor já foi informado que será devolvido ao Porto, de Portugal. O Alvinegro, inclusive, acertou a contratação do português Rafael Ramos para ocupar a posição de substituto imediato de Fagner.

Ruan Oliveira (emprestado pelo Metropolitano-SC)

O meio-campista também está emprestado até o dia 30 de junho deste ano e dificilmente seguirá no clube do Parque São Jorge. Profissionalizado ainda com Tiago Nunes, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro de 2020 e não mais conseguiu atuar profissionalmente.

Está próximo de completar dois anos sob os cuidados do departamento médico e nem sequer consta nos materiais de divulgação do Corinthians. Atualmente, segundo as informações divulgadas pelo clube, está em processo de transição física para os gramados.

Robson Bambu (emprestado pelo Nice)

O zagueiro chegou no início da temporada para fortalecer o elenco do Corinthians em ano de Copa Libertadores e, até agora, fez apenas duas partidas. Está emprestado até o fim da temporada, mas a princípio retorna para a França ao fim de seu contrato, já que o retorno ao Brasil foi para recuperar a confiança e ritmo de jogo após lesão na Europa.

Maycon (emprestado pelo Shakhtar Donetsk)

Destaque do Corinthians neste momento da temporada e nome importante no esquema montado por Vítor Pereira, o volante está cedido pelo Shakhtar Donetsk até o fim deste ano, porém é improvável que siga no Alvinegro ao fim do contrato. Isto porque, o desejo do Shakhtar é vendê-lo no mercado europeu no ano que vem, visto que o meio-campista ainda é jovem (24 anos) e possui entrada nas grandes ligas do Velho Continente.

Bruno Melo (emprestado pelo Fortaleza)

O polivalente defensor está cedido ao Corinthians pelo Fortaleza até o dia 31 de dezembro deste ano e já soma três jogos com Vítor Pereira. É um nome importante para a formação do elenco pelas suas características de jogo e deve ganhar mais oportunidades na sequência da temporada.

A definição de seu futuro, no entanto, acontecerá apenas nos últimos meses do ano.