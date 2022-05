Com dois a menos, Juve vence Avaí na Ressacada e fica perto de sair do Z4

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com dois jogadores a menos durante boa parte do segundo tempo, o Juventude conseguiu superar o Avaí e vencer a equipe catarinense por 2 a 1 na noite deste domingo (15) no estádio da Ressacada, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

O jogo começou parado, com seis faltas marcadas em menos de 10 minutos. Tudo mudou quando Óscar Ruíz, do Juventude, abriu o placar aos 24 do primeiro tempo, enquanto Bissoli, do Avaí, respondeu com um voleio dois minutos depois e empatou o jogo. Foi uma pintura de gol.

Mas o gol que definiu a partida saiu dos pés de Vitor Mendes (Juventude), aos 24 da segunda etapa. Na volta para o segundo tempo, as equipes pressionaram para passar a frente do marcador, mas logo depois imprimiram um jogo lento e com algumas poucas chances de gol até o apito final aos 53 minutos do segundo tempo.

Mesmo com dois jogadores a mais na etapa complementar, com as expulsões de Chico e Paulinho Moccelin (Juventude), o Avaí não conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Juventude, na 17ª posição, iguala os 6 pontos de Athletico-PR e Flamengo, primeiros fora do Z4 em, 15º e 16º respectivamente. O Avaí, por outro lado, estaciona na 6ª posição, com 10 pontos. O próximo desafio do Juventude será diante do Palmeiras, no dia 21, às 19h, pela 7ª rodada do Brasileirão, enquanto o Leão pega o Furacão no dia seguinte, também às 19h, pela mesma competição.

AVAÍ

Douglas Friedrich, Kevin, Bressan, Arthur Chaves, Bruno Cortez, Raniele (Jean Pyerre), Eduardo (Dentinho), Bruno Silva, Muriqui (Rômulo), Bissoli e Morato (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

JUVENTUDE

César, Rodrigo Soares (Thalisson Kelven), Vitor Mendes, Paulo Miranda, Busanello (Paulo Henrique), Yuri Lima (Jean), Jadson, Chico, Paulinho Moccelin, Pitta e Óscar Ruíz. Técnico: Eduardo Baptista.

Onde: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 15 de maio de 2022, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Auxiliares: William Machado Steffen e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Cartões amarelos: Raniele, Bressan (Avaí); Yuri Lima, Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Guilherme Parede, César (JUV)

Cartões vermelhos: Chico e Paulinho Moccelin (JUV)

Gols: Óscar Ruíz, Vitor Mendes (JUV), aos 24 do 1º T e do 2º T; Bissoli (AVA), aos 27 do 1º T;