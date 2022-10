Com dois jogadores a mais, Palmeiras falha em toque final e empata com São Paulo

SÃO PAULO/SP - Palmeiras e São Paulo empataram por 0 a 0 na tarde deste domingo (16), no Allianz Parque, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. O Verdão teve um jogador a mais durante toda a segunda etapa após expulsão de Ferraresi, e dois jogadores a mais durante os 11 minutos de acréscimo com o vermelho recebido por Beraldo.

Com o resultado, o time alviverde segue na liderança com 68 pontos, mas pode ver os rivais diminuírem a vantagem que era de dez pontos no início da rodada. O clube tricolor chegou a 41 pontos na metade da tabela.

O duelo teve a tônica do ataque do Palmeiras contra a defesa do São Paulo. O Verdão dominou as ações do jogo, enquanto o Tricolor teve suas chances em contra-ataques rápidos. No fim do primeiro tempo, o zagueiro Ferraresi foi expulso por agressão e deixou o São Paulo com um a menos, o que colaborou para intensificar o panorama do jogo na segunda etapa.

Com um a mais, o time alviverde passou a pressionar o rival, mas parou em dia inspirado de Felipe Alves. O goleiro são-paulino fez defesas diversas e pegou até o pênalti de Gustavo Scarpa.

O árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou penalidade máxima, após o VAR flagrar toque de mão do atacante Calleri, que retornou para reforçar a defesa em cobrança de escanteio do Palmeiras.

No início do segundo tempo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reforçou o ataque com duas jovens promessas: Endrick, 18, em seu primeiro jogo oficial, e Gabriel Menino, 22.

Endrick teve chance clara de gol livre frente a Felipe Alves, mas Beraldo o impediu de finalizar e foi expulso. Ainda assim, o Palmeiras falhou em converter a vantagem numérica em gols.

O time alviverde volta a campo no próximo sábado (22), quando recebe o Avaí, no Allianz Parque, às 21h. Já a equipe de Rogério Ceni visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, no domingo (23), às 16h.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Flacco López), Zé Rafael (Gabriel Menino) e Scarpa; Mayke (Atuesta), Dudu (Breno Lopes) e Merentiel (Endrick). T.: Abel Ferreira

SÃO PAULO

Felipe Alves; Ferraresi, Miranda (Beraldo) e Luizão; Igor Vinicius, Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Marcos Guilherme), Patrick (Igor Gomes) e Reinaldo (Welington); Luciano (Galoppo) e Calleri. T.: Rogério Ceni.

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Hora: 16h deste domingo (16)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Amarelos: Abel Ferreira, Zé Rafael, Murilo e Breno Lopes; Welington e Rogério Ceni

Vermelho: Ferraresi e Beraldo