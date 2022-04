Com dois gols de Hulk, Atlético-MG faz 3 a 1 no Cruzeiro e é tri pelo Mineiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG confirmou todo o seu favoritismo e conquistou o Campeonato Mineiro pelo terceiro ano consecutivo para mais de 52 mil presentes no Mineirão. O Galo bateu o Cruzeiro, na tarde de hoje (2), por 3 a 1, e chegou ao 47º título do Estadual em toda a sua história. Os gols da decisão foram marcados por Hulk, que marcou duas vezes e terminou a competição como o artilheiro com dez gols, e Nacho Fernandéz. Edu descontou para o Cruzeiro no fim do jogo.

Com o fim do Estadual, Atlético e Cruzeiro têm objetivos muito distintos na temporada. Caberá ao Galo sustentar o favoritismo em todas as grandes competições que disputará, sendo que a equipe estreia no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil ainda neste mês. Vai começar a maratona, e o primeiro compromisso pós-final é na quarta-feira (6), diante do Tolima, na Colômbia, pela fase de grupos do torneio continental.

O Cruzeiro, por outro lado, tentará pelo terceiro ano seguido o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O time de Pezzolano estreia na competição na próxima sexta-feira (8), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Além disso, a Raposa segue na Copa do Brasil, em que já avançou duas fases, e enfrenta o Paysandu neste mês.

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi muito pegado e de movimentação no Mineirão. Foram quatro cartões amarelos - dois para cada lado - e oportunidades de gols para ambos. Logo aos quatro minutos, Rafael Cabral saiu errado e Hulk finalizou. O goleiro defendeu, deu rebote, Keno chutou, mas o arqueiro celeste ficou com ela. As equipes seguiram criando chances, quando o Atlético abriu o placar aos 30, com chute rasteiro de fora da área de Hulk. O Cruzeiro não se intimidou e teve chances com Pedro Castro e Edu, aos 44 e 46, respectivamente, mas que não foram suficientes para a Raposa sair de campo com a igualdade.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os dois técnicos mantiveram os 11 iniciais. Mesmo à frente no placar, o Atlético foi quem começou dominando as ações. Aos 15, Waguininho saiu do banco e, na primeira participação dele no jogo, exigiu uma defesa de Everson. No entanto, o ímpeto celste durou pouco. Aos 19, Nacho recebeu cruzamento de Hulk e mandou para o fundo das redes de Rafael Cabral. Aos 30, Rafael Santos tentou descontar em cobrança de falta, mas a bola passou por cima. Aos 34, Hulk aumentou de pênalti, que ele mesmo sofreu de Rafael Cabral. Aos 45, Edu ainda teve tempo de descontar, de cabeça, mas sem evitar a derrota.

O melhor: Hulk

Não só pelos números ou pela artilharia como um todo, mas Hulk foi, mais uma vez, o melhor em campo na final. O atacante se movimentou bastante, marcou e ainda serviu Nacho Fernnadez no segundo gol.

Pagode e futebol

Uma combinação apreciada por muitos, futebol e pagode se misturaram na final do Mineiro. O grupo Pixote foi responsável por animar a entrada dos torcedores ao estádio e o intervalo da partida. A iniciativa da Federação Mineira de Futebol (FMF) foi de promover uma entrega diferente para o torcedor na final. Além disso, segundo os organizadores, ter um show uma hora antes de a bola rolar seria uma boa estratégia para que os torcedores pudessem acessar o estádio o quanto antes para evitar tumulto perto do início do jogo.

Esmaga, Hulk!

O atacante do Galo mostrou nesta edição do Estadual que a fama de goleador tem tudo para perdurar na temporada de 2022. Artilheiro do país no ano passado, com 36 gols, Hulk foi também o maior marcador do Mineiro, com dez gols. A vice-artilharia da competição ficou com o atacante Edu, do Cruzeiro, que anotou sete gols. No intervalo do jogo, os dois se cumprimentaram e trocaram camisas.

Objetos arremessados

Após o gol de Hulk, que abriu o placar no Mineirão, o árbitro Felipe Fernandes de Lima recolheu objetos que foram arremessados no gramado. As imagens flagraram o juiz entregando um isqueiro e um copo ao quarto árbitro da partida em meio à comemoração dos jogadores alvinegros.

Guerra de gogó

Com o Mineirão dividido após cinco anos, as torcidas de Atlético-MG e Cruzeiro deram show nas arquibancadas no quesito incentivo. Com músicas, gritos e até mesmo provocações, os torcedores tentavam cantar mais alto que os rivais desde antes de a bola rolar efetivamente e assim seguiram durante o jogo. Após o terceiro gol do Galo, no entanto, torcedores celestes deixaram as arquibancadas mais cedo.

*

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 CRUZEIRO

Motivo: Final do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 2 de abril de 2022, às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gols: Hulk, aos 30 minutos do primeiro tempo e aos 34 minutos do segundo tempo e Nacho Fernnandéz, aos 19 minutos do segundo tempo (Atlético), Edu, aos 45 minutos do segundo tempo (Cruzeiro)

Cartões amarelos: Rever, Nacho Fernandez, Hulk e Allan (Atlético-MG); Edu, Rafael Cabral e Willian Oliveira (Cruzeiro).

Atlético-MG: Everson, Mariano, Rever, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan (Otávio, aos 39 minutos do segundo tempo), Jair (Eduardo Sasha, aos 42 minutos do segundo tempo), Zaracho e Nacho (Junior Alonso, aos 38 minutos do segundo tempo); Keno (Ademir, aos 10 minutos do segundo tempo) e Hulk. Técnico: Turco Mohamed.

Cruzeiro: Rafael Cabral, Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira (Mitcov, aos 36 minutos do segundo tempo), Pedro Castro (João Paulo, aos 15 minutos do segundo tempo) e Fernando Canesin (Adriano, aos 37 minutos do segundo tempo); Vitor Leque (Waguininho, aos 16 minutos do segundo tempo), Vitor Roque (Daniel Júnior, aos 24 minutos do segundo tempo) e Edu. Técnico: Paulo Pezzolano.