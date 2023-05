Com dois gols, Bragantino vence o Athletico-PR no estádio Nabi Abi Chedid

Gols: Eduardo Sasha (aos 15min do 1º tempo) e Thiago Borbas (aos 40min do 2º tempo) (RBB).

Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Grêmio no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba. O Red Bull Bragantino entra em campo no dia seguinte contra o Santos, às 18h30, em Bragança Paulista.

O time paulista estava sem vencer uma partida a um bom tempo. Desde que goleou o Oriente Petroleto, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino jogou outras seis partidas, sem sucesso. No total, foram cinco empates e uma derrota -para o Cruzeiro. Agora com 10 pontos, figura na 10ª colocação, mas pode perder posições até o final da rodada.

