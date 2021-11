Com dois de Mikael, Sport bate Atlético-GO e sobe à 17ª posição no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport tanto insistiu que garantiu a vitória por 2 a 0 diante do Atlético-GO na noite deste domingo (31), na Arena de Pernambuco, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, e, assim, subiu de posição na tabela da competição.

Os gols foram marcados por Mikael, o grande destaque do confronto. O atacante chegou a marcar na primeira etapa, mas teve o tento anulado por impedimento. Já no segundo tempo, anotou o primeiro de pênalti aos 30 minutos e fechou a conta pouco depois com um golaço de voleio depois de matar a bola no peito.

Com o resultado, a equipe de Gustavo Florentín assumiu o 17º lugar, deixando o Juventude para trás, e foi aos 30 pontos, agora a três do primeiro time fora do Z-4, o Bahia. Já o Atlético continuou na décima posição, mas, ainda com 37 pontos, viu também adversários piores colocados encostarem na tabela.

SPORT

Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander (Luciano Juba); Marcão, Zé Welison e Hernanes (Everton Felipe); Gustavo (Chico), Santiago Tréllez (Paulinho Moccelin) e Mikael. T.: Gustavo Florentín

ATLÉTICO-GO

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Igor Cariús (Jefferson); Marlon Freitas, Gabriel Baralhas (Montenegro) e André Luís; Ronald (Toró), Zé Roberto (João Paulo) e Janderson (Matheus Barbosa). T.: Eduardo Souza

Estádio: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Hernanes, José Welison, Gustavo e Mikael (SPO); Fernando Miguel, Ronald e Arnaldo (ACG)

Cartões vermelhos: Gustavo Florentín (técnico, SPO), aos 7'/2ºT

Gols: Mikael (SPO), aos 30' e 40'/2ºT