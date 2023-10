Com dois de Haaland, City domina e vence o United no Old Trafford

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O City venceu o clássico de Manchester ao superar United por 3 a 0, neste domingo (29), em Old Trafford, pela décima rodada do Campeonato Inglês.

Os gols da partida foram marcados por Haaland, duas vezes, uma de pênalti e outra de cabeça, e Foden.

Com a vitória, o City está na terceira colocação da Premier League, com 24 pontos, assim como o Arsenal (2º) - o time londrino está à frente por causa do critério de desempates. Já o United se mantém na oitava colocação, com 15.

Os Citzens voltam a campo no próximo sábado (4) para enfrentar o Bournemouth, às 12h (de Brasília), pelo Inglês. Já os Red Devils jogam contra o Newcastle, quarta-feira (1º), às 17h15 (de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa.

O JOGO

A partida começou equilibrada, mas o City foi se impondo aos poucos. O VAR entrou em ação aos 23 minutos e o árbitro marcou o pênalti após a checagem. Haaland foi para a bola e bateu sem dar chances para o goleiro camaronês André Onana defender.

No decorrer da primeira etapa, os comandados de Guardiola seguiram superiores. No entanto, nos minutos finais os dois goleiros apareceram e fizeram defesas espetaculares.

O segundo tempo começou com o City ampliando o placar. Aos 4', Haaland apareceu sozinho na pequena área para cabecear livre para o gol. Já nos instantes finais, aos 34, Foden fez o terceiro.

Os 45 minutos finais foram ainda mais de domínio dos Citizens. O United pouco conseguiu construir no meio de campo - que estava bem marcado -e viu o City se impor.

O United contou com a ótima atuação de Onana, que evitou que a derrota se tornasse uma goleada no Old Trafford.

LANCES IMPORTANTES

Na linha! Walker foi lançado pela direita e ajeitou para a entrada da pequena área, mandando na cabeça de Foden. O meia cabeceou forte e Onana espalmou. Haaland pegou o rebote, mas o goleiro se recuperou, dividiu com o atacante e salvou mais uma vez.

0 a 1. Haaland abriu o placar! Após o VAR chamar o árbitro para checar um puxão de Höjlund em Rodri, a penalidade foi marcada para o City. O camisa 9 foi para a bola e não deu chances para Onana defender - bola de um lado e goleiro do outro.

Defesaça de Ederson! McTominay foi lançado na meia-lua, dominou e chutou forte, mas o goleiro brasileiro fez excelente defesa, espalmando para a linha de fundo.

Onana salvou! Grealish fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Haaland cabecear na pequena área, mas o goleiro do United voou e espalmou para fora.

0 a 2. Haaland fez mais um! Bernardo Silva recebeu pela esquerda e fez o cruzamento encobrindo Onana e achando Haaland completamente livre. Ele subiu sozinho e cabeceou para o gol vazio. Agora, o norueguês tem mais gols dos que jogos contra o United, cinco tentos contra quatro partidas.

Onana mais uma vez! Haaland recebeu ótimo passe de Grealish na área, cortou para o pé esquerdo e tentou uma cavadinhas, mas Onana saiu muito bem do gol e evitou o hat-trick do norueguês.

0 a 3. Foden ampliou! Rodri chutou da entrada da área, Onana espalmou no canto esquerdo, Haaland pegou o rebote e cruzou para Foden completar para o gol na pequena área.