Com dois de Babi, Botafogo derrota Resende e vence primeira no Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fechando a rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo recebeu neste domingo (07) o Resende, no estádio Nilton Santos, e venceu por 3 a 0, com dois gols do atacante Matheus Babi e um de Warley, sendo este o primeiro triunfo do time nesta edição do torneio estadual.

Com o resultado, o Botafogo chega aos quatro pontos e termina a segunda rodada na terceira posição, enquanto o "Gigante do Vale" fica em sétimo, com três pontos.

Na próxima rodada da competição, o Botafogo visitará o Bangu, enquanto o Resende também jogará fora de casa, contra o Madureira. As duas partidas acontecem no sábado dia 13 de março.

JOGO

Jogando em casa e querendo a primeira vitória na competição, o Botafogo começou a partida com a iniciativa e criou boa oportunidade logo aos 2 minutos, após desvio da própria defesa do Resende.

No entanto, após os cinco minutos iniciais de bom ritmo, a equipe mandante teve dificuldade em "furar" a defesa adversária e só finalizou mais uma vez até à parada técnica, aos 21 minutos.

A pausa fez bem para time, que conseguiu não só abrir o marcador como aumentar a vantagem em apenas dois minutos. Aos 31, Matheus Babi aproveitou cruzamento de Ronald, e segundos depois, o camisa 11 voltou a balançar as redes, após passe preciso de Bruno Nazário.

No segundo tempo, o Resende chegou a incomodar mais a defesa adversária e a criar mais no setor ofensivo, porém os donos da casa conseguiram segurar a pressão e definiram a vitória aos 25 minutos, com belo chute cruzado de Warley.

BOTAFOGO

Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e Hugo (Guilherme Santos); Luiz Otávio, Bruno Nazário (Rafael Navarro) e Pedro Castro (José Welison); Warley (Matheus Nascimento), Matheus Babi e Ronald (Enio). Técnico: Marcelo Chamusca.

RESENDE

Jefferson; Thiago Ryan, Grasson, Dão e Alex Barros; Derli, Paulo Victor (João Felipe), Guioto (Jean Deretti) e Matheuzinho (Jonathan); Matheus Bastos (Jefferson Ruan) e Nunes (Igor). Técnico: Sandro Sargentim.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 3 X 0 RESENDE

Competição: 2ª rodada do Campeonato Carioca de 2021

Data: 07/03/2021 Hora: 20h15 (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Alexandre Vargas

Assistentes: Michael Correa e Carlos Henrique de Souza

Cartões amarelos: Guilherme Santos e Matheus Babi (Botafogo); Alex Barros (Resende)

Gols: Matheus Babi, do Botafogo, aos 31 minutos e aos 32 minutos do primeiro tempo; e Warley do Botafogo, aos 25 do segundo tempo.