Com dois de Alba, Barcelona goleia Valência e entra no G4 do Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona teve uma grande atuação no duelo contra o Valência, válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo (20). O time comandado pelo técnico Xavi goleou fora de casa por 4 a 1, com destaque para o atacante Aubameyang, que marcou duas vezes.

Com o triunfo, o time catalão chega aos 42 pontos, sobe ainda mais na tabela de classificação e entra no G4 do torneio nacional, encostando de vez no Bétis, terceiro colocado com 43.

O foco agora do Barça é no jogo contra o Napoli, no meio de semana, dia 24, quinta-feira. A partida é válida pela Liga Europa, sendo que no confronto de ida, no Camp Nou, os dois times ficaram no empate por 1 a 1.

O Barcelona abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa. O atacante Aubameyang aproveitou belo cruzamento de Jordi Alba para acertar um chute preciso no ângulo, sem qualquer chance para o goleiro Mamardashvili. O Barça já era melhor na partida naquele momento.

Três minutos depois do gol de Alba, os donos da casa empataram, porém o lance foi anulado pela arbitragem. Isso porque o lateral-esquerdo do Valência, Gayá, estava impedido antes de fazer a finalização.

Os catalães se sentiam confortáveis na partida, principalmente após saírem na frente. Aos 31 minutos, Frenkie de Jong aumentou a vantagem após passe de Dembélé. O lance só aconteceu por causa de mais uma participação precisa de Alba, que conseguiu encontrar o atacante francês em boa condição.

Aubameyang foi um dos destaques da partida e aos 37 minutos da primeira etapa ele marcou o segundo dele, o terceiro do Barcelona na partida, após boa jogada coletiva dos visitantes.

Os donos da casa estavam em uma situação pra lá de complicada, porém isso não impediu eles de reagirem. Aos seis minutos do segundo tempo Soler aproveitou cruzamento de Bryan Gil e cabeceou firme para diminuir a vantagem do adversário.

O Barcelona não queria correr o risco de ver o Valência diminuir ainda mais a vantagem que construiu no primeiro tempo. Por isso, fez questão de aumentar o ritmo e marcar o quarto gol, desta vez com o jovem Pedri, em um lindo chute de fora da área.