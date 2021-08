Com dois convocados para a seleção, Atlético-MG pega o Bragantino

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Cada vez mais nas graças da torcida do Atlético-MG e agora de volta à seleção brasileira, o atacante Hulk vem se notabilizando entre os grandes atacantes da história do Galo. Contra o Fluminense, pela Copa do Brasil o paraibano de 35 anos completou 42 partidas pelo clube e igualou o número de tentos de dois atacantes que terminaram temporadas mágicas na artilharia da equipe; ambos com mais de 50 jogos realizados.

Em 2013, ano da conquista da Libertadores, Jô findou o ano com 19 gols. Esta é a mesma quantidade de Diego Tardelli, em 2014, quando o Galo levantou as taças da Copa do Brasil, ao desbancar o Cruzeiro na final, e da Recopa Sul-americana ao despachar o Lanús-ARG.

Curiosamente, o jogador que mais vezes marcou pelo Atlético-MG, considerando as últimas dez temporadas (2011-20), foi Fred. Atualmente no Fluminense, o atacante que marcou contra o Galo na última segunda-feira (23), pelo Brasileirão, e nesta quinta, pela Copa do Brasil, alcançou o feito de 30 tentos em 2017.

Principal estrela do atual elenco atleticano, Hulk também realizou 11 assistências até o momento. Quando não balança as redes, o paraibano também faz com excelência o papel de garçom para os companheiros. Tal desempenho o fez ser convocado pelo técnico Tite para os próximos três jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O goleiro Everson também entrou na lista.

Hulk é também o principal personagem da campanha do Atlético-MG no Brasileirão. O Galo é o líder, com 38 pontos, e começou a rodada com seis de vantagem sobre o Palmeiras. A equipe de Cuca não perde há dez partidas e teve, na segunda-feira passada, quebrada uma sequência de nove vitórias.

O atacante terá mais um desafio para provar a boa fase neste domingo (29), às 20h30, quando o Atlético-MG enfrenta o RB Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

O time do interior paulista também vem fazendo boa campanha no Brasileirão e começou a rodada fechando o G-4, com 31 pontos. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri já não conta com o volante Raul, que sofreu uma grave lesão no joelho.

RB BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Edimar; Jadsom, Ramires, Praxedes; Artur, Cuello, Ytalo. T.: Maurício Barbieri

ATLÉTICO-MG

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Nacho Fernández; Savarino, Hulk, Vargas. T.: Cuca

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (29)

Juiz: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere