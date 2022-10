Com decisão nos pênaltis, Flamengo ganha a Copa do Brasil

Rio de Janeiro/RJ – A partida pela final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, que aconteceu no Maracanã – lotado com mais de 68 mil torcedores – teve um primeiro tempo que fugiu à expectativa da equipe paulista ao ver sua defesa vazada logo no início do jogo. Na partida de ida, o placar ficou em 0 a 0. Com uma segunda etapa onde o Corinthians dominou e chegou ao empate, a decisão foi para os pênaltis e Rodney deu o título de campeão ao Flamengo.

A etapa inicial teve o placar inaugurado pelo Flamengo logo aos 8 minutos em jogada finalizada por Pedro, camisa 21, que tirou Cássio e fez 1 a 0 para o rubro-negro. A torcida flamenguista viveu mais emoções aos 32 minutos, quando Pedro tocou para Gabigol, que chutou, mas bateu na trave e Arrascaeta finalizou: gol, anulado pelo VAR por impedimento de Gabigol.

O Corinthians vem de 8 partidas sem vencer: teve 4 empates e 4 derrotas. Neste jogo, o Flamengo ficou com 51% de posse de bola no 1º tempo. Se o jogo fluía sem faltas, após os 30 minutos elas passaram de 2 para 9, com pelo menos 3 cartões amarelos.

O 2º tempo começou com a torcida da casa dando a maior força para o rubro-negro que jogava recuado, enquanto o Corinthians se recuperara e oferecia mais perigo para a defesa flamenguista com jogadas aéreas e, aos 36 minutos, Giuliano vaza a defesa de Santos e marca para o Corinthians, placar 1 a 1. A decisão do jogo, que chegou aos 50 minutos, foi para os pênaltis e o rubro-negro ganhou a partida com a cobrança final de Rodney.