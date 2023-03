Com decisão nos pênaltis, Del Valle ganha título da Recopa Sul-Americana

Rio de Janeiro/RJ – A partida de volta entre Flamengo x Del Valle, que aconteceu na noite desta terça-feira, 28, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, válida pela final da Recopa Sul-Americana, teve um primeiro tempo movimentado, mas sem gol, assistida por mais de 71 mil torcedores.

O Flamengo conseguiu fazer 1 a 0 nos acréscimos da 2ª etapa e a partida foi para a prorrogação, sem gols, a decisão foi nos pênaltis e terminou com a vitória do Del Valle por 5 a 4 na disputa dos pênaltis.

Sob chuva, o jogo teve uma etapa inicial com maior predominância do Rubro-Negro e, aos 15 minutos, a posse de bola era de 65%, contra 35% da equipe equatoriana. O Flamengo criou oportunidades, como as duas de Pedro, entre os 14 e 16 minutos – esta até com gol, mas estava impedido. Houve mais chances para a equipe carioca, que não conseguiu vazar a defesa de Ramirez, mantendo o placar em 0 a 0 no primeiro tempo. É de se destacar a fragilidade da arbitragem nesta etapa da partida de decisão.

O Flamengo, que teve 11 finalizações contra apenas 1 do Del Valle, veio de derrota contra o Del Valle, no último dia 21, quando foi derrotado pelo placar de 1 a 0, no jogo de ida. Assim, teria que ganhar com diferença de dois gols. Se a diferença a seu favor fosse de 1 gol, teria prorrogação.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram sem que houvesse mudanças em suas composições, mas o Flamengo jogou menos até pela pressão da defesa do Matador de Gigantes. Até os 42 minutos, o Rubro-Negro só fizera quatro finalizações. Com acréscimos de 6 minutos nesta etapa, a partida chegou aos 49 minutos com a torcida – desmotivada – já cantando “time sem-vergonha...”, Arrascaeta recebeu cruzamento de Everton Cebolinha e fez 1 a 0 para Flamengo, aos 51 minutos, e a o jogo foi para a prorrogação.

Na prorrogação, chance cavada pelo Flamengo, o placar permaneceu no 1 a 0 e a decisão aconteceu nos pênaltis com a vitória do Del Valle por 5 a 4, na disputa dos pênaltis.

Escalação:

Flamengo: 1 Santos, 2 Varela, 23 David Luiz, 15 Fabrício Bruno, 6 Ayrton Lucas, 8 Thiago Maia, 32 Vidal, 7 Everton Ribeiro, 14 Arrascaeta, 10 Gabriel, 9 Pedro

Técnico: Vítor Pereira

Ind. Del Valle: 1 Moisés Ramírez, 14 Carabajal, 5 Schunke, 2 García Basso, 13 Matías Fernández, 7 Alcívar, 16 Pellerano, 8 Faravelli, 10 Sornoza 15 Beder Caicedo, 19 Lautaro Díaz

Técnico: Martín Anselmi