Com Covid, técnico da seleção de vôlei Renan Dal Zotto é intubado

A entidade também atualizou informações sobre o seu vice-presidente, Radamés Lattari, cujo quadro de Covid apresentou melhora. "O dirigente foi extubado e segue com boa evolução clínica. Nesta segunda-feira, se encontra já sentado fora do leito, com oxigênio suplementar e em tratamento de pneumonia e trombose venosa."

De acordo com a CBV, o objetivo da intubação é melhorar o nível de saturação de oxigênio. "A expectativa é que o treinador permaneça nesse estado de 48 horas a 72 horas para depois iniciar a retirada do respirador mecânico", afirma a nota da confederação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.