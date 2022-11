Com Covid, Galvão é internado dias antes de viajar para sua 11ª Copa

Neste cenário, o período no hospital pode servir para o narrador melhorar a tempo de viajar para cobrir sua 11ª Copa do Mundo e possivelmente a última pela Rede Globo.

Esta é pelo menos a segunda vez que Galvão testa positivo para a Covid-19. Ele já havia sido infectado em janeiro deste ano, sem grandes problemas. Na ocasião, disse que estava bem por estar "devidamente vacinado, com todas as doses".

"Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa", diz Galvão Bueno em vídeo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Às vésperas da Copa do Mundo, Galvão Bueno deve ficar três dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nesta semana ele testou positivo para Covid-19, e na tarde deste sábado (12) publicou um vídeo em suas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.