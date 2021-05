Com Covid, Fagner desfalca o Corinthians na semifinal do Paulista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A contraprova do exame de Covid-19 realizado pelo lateral direito Fagner deu positivo nesta sexta-feira (14). Sendo assim, o jogador desfalca o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo (16), ainda sem adversário e horário definidos.

Já isolado, o defensor é monitorado pelo departamento médico alvinegro e ficará afastado do contato com outras pessoas por até duas semanas, o que muito provavelmente também irá tirá-lo das finais do Estadual caso o Corinthians avance na competição.

Na quinta (13), o primeiro exame do jogador apontou a presença do vírus no corpo do atleta. O Corinthians aguardava a contraprova para se pronunciar oficialmente sobre o caso. De acordo com a apuração da reportagem, Fagner não apresenta sintomas graves da doença e tem quadro de saúde controlado.

É a segunda vez que o jogador apresenta resultado positivo para a Covid-19. Em março deste ano, em meio a um surto de coronavírus entre atletas e funcionários do Corinthians, Fagner também foi infectado e acabou desfalcando a equipe alvinegra no Paulista.

Sem o camisa 23, o técnico Vagner Mancini deve improvisar na posição o zagueiro João Victor ou o volante Mandaca, que atuou contra o Peñarol na quinta (13).