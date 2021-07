Com concorrentes em baixa, Nenê sai bem do banco e cria dúvida no Fluminense

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense voltou a vencer em grande estilo ao bater o arquirrival Flamengo com gol nos acréscimos no último domingo (4). Além dos três pontos e do moral elevado, Roger Machado ganhou uma dúvida com o clássico, sobre a condição de Nenê no time.

Antes titular incontestável, o meia chegou a perder espaço, mas agora tem ido bem saindo do banco e já requer atenção para a sequência do Brasileiro, pelo qual o time tricolor enfrenta o Ceará às 21h30 desta quarta-feira (7), além das decisões na Copa do Brasil e Libertadores.

Na temporada de 2020, o jogador não só era presença certa na escalação inicial como também foi o artilheiro da equipe, com 20 gols. Ainda assim, Nenê conviveu com críticas dos torcedores, restritos à "arquibancada virtual" das redes sociais.

Já em 2021, além de colocar quatro bolas na rede, Nenê começou o ano como garçom, somando seis assistências. O sistema de jogo da equipe com Roger, entretanto, exige muito fisicamente dos jogadores, e o já veterano Nenê, aos 40 anos, tem variado entre a titularidade e a reserva.

Se não teve grandes atuações ao iniciar como titular nas últimas partidas, ele foi bem vindo do banco contra Junior (COL), Red Bull Bragantino e Flamengo. Em todos os jogos, o Fluminense não estava vencendo, e o camisa 77 participou ativamente de três gols marcados após sua entrada.

"O Nenê é sempre uma opção. Claro que, quando jogador entra depois que o jogo já está quente, perde ritmo, isso é a parte ruim do processo, mas ele com o tanque cheio, e os outros jogadores já com a energia reduzida, pode ter uma vantagem, tudo é possível. Ele entrou bem realmente nas duas vezes que saiu do banco. Agora depende muito do que a gente espera para cada partida", disse Roger após a vitória no clássico.

Para a posição de Nenê, o treinador ainda conta com Cazares, que não tem correspondido à altura quando começa jogando. Ainda longe de sua melhor forma, o equatoriano também tem funcionado melhor saindo do banco —deste modo, deu três assistências e empolgou na Libertadores. Já como titular, deixou a desejar.

Terceira opção na posição, Paulo Henrique Ganso tem jogado pouco, e apesar de contar com a simpatia da torcida, quase não tem acrescentado ao time.

Sem um titular definido e com seus meias instáveis, Roger já treinou alternativas com três homens de meio de campo. A reportagem apurou que, apesar das tentativas, o modelo ainda precisa de ajustes e, sem tempo em meio à maratona de jogos, fica restrito a situações no decorrer dos jogos.

Herói do Fla-Flu, André deve receber mais minutos, e se mantiver o nível, poderá virar um concorrente de peso aos meias, liberando Yago e Martinelli para jogar e pressionar mais a bola no campo de ataque, um problema recorrente do time tricolor nos últimos jogos.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (7)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

Transmissão: TV Globo e Premiere