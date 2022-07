Com chuva, Sainz supera Verstappen e é pole position no GP da Grã-Bretanha

A primeira pole position da carreira do piloto após 150 corridas foi com o tempo de 1min40s983 em sua volta mais rápida no Q3 de hoje (2), que ocorreu quase totalmente sob chuva em Silverstone.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Líder da temporada 2022 e atual campeão mundial, Max Verstappen não confirmou o domínio do último treino livre e perdeu a pole position no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 para o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.