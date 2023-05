Com carro do Rei, mausoléu de Pelé abre para visitação nesta segunda-feira (15)

SANTOS, SP (FOLHAPRESS) - O mausoléu onde está o corpo de Pelé, no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, na Baixada Santista, abrirá suas portas para visitação pública a partir da próxima segunda-feira (15). A informação foi apurada pela Folha de S.Paulo

Procurada, a assessoria da administração do local ainda não confirma a data, mas diz que já há o aval da família para a abertura ao público na próxima semana.

Edson Arantes do Nascimento, o Rei do futebol, morreu no último dia 29 de dezembro e foi sepultado em 3 de janeiro deste ano.

Para entrar, será necessário fazer um cadastro no site do grupo Memorial. Não haverá tempo máximo de permanência. No dia da abertura, familiares do ex-jogador estarão presentes.

CARRO DO GOL MIL

Além do acesso ao mausoléu, a administração do cemitério também colocará em exposição fixa no andar térreo um carro que se tornou xodó do Rei: uma Mercedes-Benz S-280, entregue a ele pela montadora alemã em 1974.

O carro é um presente por aquele que é festejado como o milésimo gol de sua carreira, marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, em 19 de novembro de 1969, no estádio do Maracanã, no Rio de janeiro.

A Mercedes-Benz entregou em 1969 o modelo 250 W 114, mas cinco anos depois trocou por outro modelo, novo, o S-280. Pelé chegou a vender o carro, recuperado com peças originais pela montadora, blindado e devolvido a ele em 2004. O veículo passou por 18 donos diferentes.

O mausoléu de 200 m² foi projetado em 18 de dezembro de 2018 pelo empresário argentino José Salomon Altstut, conhecido como Pepe Altstut, para homenagear o amigo após a morte.

Ele recorreu ao artista plástico espanhol Hugo Garcia para antecipar uma despedida a altura do Rei --que aprovou a ideia. O espaço acabou de ser montado em 2020 e, posteriormente, trancado a sete chaves.

O projeto é tornar o local uma espécie de novo ponto turístico em Santos.

O mausoléu conta com duas estátuas que medem 1,73 m -altura de Pelé- e pesam 130 quilos, esculpidas em latão por Garcia. O piso é todo coberto por um gramado sintético, que simula um campo de futebol, e há imagens de torcedores nas paredes.

O túmulo é revestido por placas com alumínio dourado espelhado e quatro painéis confeccionados por Garcia com uma mistura de fibra de vidro e pó de bronze. Dois retratam um gol de Pelé, e outros dois, a famosa comemoração com soco no ar.

Nos quatro cantos do túmulo, do mesmo material, há cantoneiras. Elas possuem diversas formas: começam com o planeta Terra no topo, e há detalhes como a taça Jules Rimet, uma coroa e uma camisa com o número dez. Terminam sobre uma bola de futebol.

Além delas, há um céu reproduzido acima e acabamentos em mármore de Carrara. Dentro do mausoléu, há uma camisa da seleção brasileira e outra do Santos.

O memorial é homologado há mais de 20 anos no Guiness Book como o mais alto cemitério do mundo, com uma área total de 40 mil m², sendo 90% dessa área reserva nativa e preservada de Mata Atlântica. Costuma promover exposições e realizar alguns shows.

No bairro do Valongo, região central do município, já funciona desde 2014 o museu que leva o nome do Rei. Em janeiro, 11.349 pessoas passaram pelo local. O número é o segundo maior desde o mês de inauguração do espaço, em junho de 2014, com 23.960 pessoas.

Até o momento, foi permitido apenas registro da entrada do local.