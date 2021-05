Com carências, Santos se aproxima do Brasileiro ainda sem reforços

Diniz e o gerente de futebol santista, Jorge Andrade, traçaram perfis de jogadores que se encaixariam no estilo de jogo do treinador e foram ao mercado. As conversas, porém, ainda são iniciais.

O clube está livre da punição na Fifa há mais de duas semanas e ainda não engatilhou uma contratação. Para a sexta e última rodada da Copa Libertadores da América, por exemplo, Diniz não poderá contar com Alison, expulso na Bolívia após o final do apito, e Jean Mota, suspenso após receber o terceiro amarelo.

