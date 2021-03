Com caras novas, Botafogo só empata com Boavista na estreia no Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Botafogo e Boavista iniciaram o Campeonato Carioca nesta quarta-feira (3) e ficaram apenas no empate sem gols, no Nilton Santos. As equipes até criaram chances, mas não tiveram sucesso nas finalizações.

A partida marcou a estreia do técnico Marcelo Chamusca e do atacante Ronald, reforço do time alvinegro para a temporada. No lado do clube de Saquarema, o volante Jucilei foi o estreante.

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Resende, no Nilton Santos. Já o Boavista, recebe o Bangu, no Elcyr Resende.

BOTAFOGO

Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Hugo; Luiz Otávio (Matheus Nascimento), Rickson (Zé Welison) e Bruno Nazário; Warley (Cesinha), Matheus Babi (Navarro) e Ênio (Ronald). T.: Marcelo Chamusca

BOAVISTA

Kléver; Gabriel Cassimiro, Gustavo Geladeira (Vitão), Elivelton, Jean Victor; Fernando Bob, Jucilei, Ralph (Luis Felipe); Érick Flores, Vitor Feijão, Caio Felipe (Wisney). T.: Leandrão

Estádio> Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Assistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Wallace Muller Barros Santos

Cartões amarelos: Caio Felipe e Fernando Bob (BOA)