Com a camisa do Resende, Cartolouco pode estrear contra o Vasco amanhã

Cartolouco pode estrear neste fim de semana contra o Vasco. Ele foi relacionado pelo Resende e pode entrar em campo neste sábado (24), em São Janúario.

Ex-Fazenda, o jogador está treinando intensamente há 43 dias desde que foi contratado pelo clube. " Estou feliz demais por finalmente estrear, né? Estamos juntos com o Rei do Pitaco, e quem me escalar no fantasy vai se dar bem, porque venho me preparando muito, aprimorando a parte física. Não é fácil chegar no nível de um Nunes ou de um Igor Bolt, que voam fisicamente, correm o jogo inteiro. Ainda não sei se começo no banco ou se serei titular, depende da decisão do professor Sandro. De qualquer jeito, o Rei do Pitaco tem até banco de reservas para essa possibilidade e tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo contra o Vasco", comentou Cartolouco.