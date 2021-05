Com calendário cheio, Crespo permite que relegados reajam pelo São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hernán Crespo aproveitou a partida da última rodada do Grupo E da Copa Libertadores, com o São Paulo já classificado, para testar jogadores do elenco que não vinham atuando com frequência. Hernanes, por exemplo, foi titular pela primeira vez sob o comando do técnico argentino, na vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal (PER), na noite de terça-feira (25), no Morumbi.

Também foram para campo Shaylon, que vem ganhando mais espaço nas últimas semanas, Paulinho Boia, Bruno Rodrigues e até mesmo Everton Felipe, de volta ao clube. O quinteto, que soma poucos minutos de jogo nestes primeiros meses da temporada, deve ter mais oportunidades, de acordo com o treinador.

"Sim, terão mais chances, por quê não? Como todos, devem merecer, trabalhando durante os treinos, como todos fizeram até hoje. Eu acredito que temos muitos recursos para aproveitar, e tivemos um jogo que permitiu ver tantos jogadores", disse Crespo.

A escalação desses jogadores no restante da temporada vai depender de como o técnico argentino e a diretoria pretendem administrar o calendário dos próximos meses, em que time terá o Campeonato Brasileiro, com início já no próximo final de semana, e os mata-matas da Taça Libertadores e da Copa do Brasil.

"Falar de laboratório, não gosto da palavra. Parece experimento e não tem nada disso. Cada atleta deve merecer jogar, cada atleta deve aproveitar cada minuto que for jogar", completou o treinador. A ideia, de todo modo, é que o elenco seja bastante rodado. Será a forma de atenuar o desgaste de uma temporada ainda afetada pela pandemia do novo coronavírus, com menor período de descanso entre um jogo e outro.

O grupo de relegados que ganhou chance contra o Sporting Cristal carrega diferenças entre cada jogador. Há quem ainda esteja tentando se provar com pouco tempo de clube, atletas que já tiveram oportunidades em temporadas passadas e até mesmo um ídolo são-paulino, caso de Hernanes.

Aos 35 anos, o meia veterano chegou a ser o segundo jogador com menos minutos pelo clube na temporada, à frente somente de Vitinho. Contra o time peruano, se responsabilizou pela assistência para o gol de Bruno Alves. Hernanes soma 129 minutos e tem vínculo até o fim de 2021 no Morumbi.

Já Shaylon voltou de empréstimo do Goiás no início da temporada. Ele foi avaliado pela comissão técnica de Crespo durante as atividades e passou a receber chances na equipe. O atleta de 24 anos também foi titular no compromisso mais recente no Morumbi e esteve em campo por 153 minutos durante a atual temporada.

Everton Felipe, 23, por sua vez, é quem menos jogou no grupo com Crespo. O atleta esteve em campo por 13 minutos, todos contra o Cristal, e ainda não conseguiu render o que se espera desde que foi contratado, em 2018. No período, já foi cedido a Athletico-PR, Cruzeiro e Atlético-GO, do qual retornou em fevereiro. Ele tem vínculo até o fim de 2022 e seria novamente emprestado, mas não encontrou interessados.

Presente em 31 minutos na temporada, Paulinho Boia também estava fora dos planos do São Paulo. O jogador seria emprestado ao Vasco para compensar a chegada de Martín Benítez, mas pediu para não se transferir para São Januário e permaneceu no Morumbi. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2022.

Bruno Rodrigues, por fim, é outro que ainda não rendeu no Morumbi, mas tem menos tempo de casa, foi contratado pouco antes da chegada de Crespo ao São Paulo. Ele foi utilizado em 78 minutos, mas não conseguiu ter uma sequência. O atacante, inclusive, foi cortado por opção técnica da lista de inscritos do Paulista durante a fase de mata-mata. O jogador de 24 anos pertence ao Tombense-MG e está no clube por empréstimo até o fim deste ano.