Com aval de Ceni, São Paulo volta a discutir permanência de Benítez

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O golaço que garantiu o empate do São Paulo com o Fortaleza pode ter marcado um novo momento de Martín Benítez no clube. O meia tem agradado ao técnico Rogério Ceni mesmo sem ser titular absoluto. A mudança de ambiente faz com que a diretoria passe a estudar com mais carinho a ideia de mantê-lo para a próxima temporada. Conversas com o agente do meia argentino já estão marcadas.

A permanência ainda dependerá de alguns entraves a serem resolvidos. O São Paulo vive uma grave crise financeira e não teria como gastar agora US$ 3 milhões (R$ 16,2 milhões) para contratá-lo em definitivo. A ideia é conversar com o Independiente, da Argentina, para ampliar o empréstimo de Benítez, que termina no fim deste ano.

A chegada de Rogério Ceni foi determinante para que a permanência de Benítez fosse vista com bons olhos. O jogador havia perdido espaço com Hernán Crespo —seu empresário chegou a declarar publicamente que ele não ficaria no São Paulo caso o argentino fosse o treinador. A saída de Crespo foi anunciada no mesmo dia.

Com Ceni, o clima é outro. Benítez foi titular nos primeiros dois jogos com ele no comando e entrou no segundo tempo nos outros quatro. O treinador gosta da postura do argentino nos treinos e nas partidas e se tornou um defensor de sua permanência.

Rogério Ceni elogiou Benítez depois do empate de ontem (10), mas salientou a importância de cuidar da parte física do argentino. Desde que chegou no início do ano, o meia disputou apenas três jogos completos.

"Ele, dentro das condições dele... tecnicamente ele é um jogador diferenciado, nós temos que tentar fazer com que ele evolua na parte física para se tornar mais competitivo, mas foi de vital importância o gol dele hoje", afirmou Ceni.

O próximo compromisso contra o Flamengo, no domingo (14), deve ser uma nova chance para Benítez. Com Gabriel Sara e Rodrigo Nestor ausentes por suspensão, o meia argentino deverá ocupar uma das vagas no meio de campo.