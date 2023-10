Com artilharia assegurada, Sassá busca terceiro título nacional na carreira

Manaus/AM - Em busca do primeiro título nacional da história do futebol amazonense, o Amazonas FC realiza os últimos ajustes para a grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Brusque. Após o empate sem gols no jogo de ida, na Arena da Amazônia, a Onça-pintada tentará fazer valer o bom retrospecto fora de casa para ficar com a taça, em Santa Catarina.

Com o principal objetivo da temporada garantido, o Amazonas agora tenta fechar o ano com chave de hora e vai em busca do segundo título em 2023. Para chegar ao objetivo, a equipe amazonense conta com um trunfo que tem feito a diferença na Série C. Artilheiro da competição, o atacante Sassá comentou sobre o momento decisivo que se aproxima.

“Tá chegando esse momento, é muito bom. É fruto de muito trabalho, muitas coisas que a gente plantou lá atrás. Hoje a gente pode desfrutar disso. Uma semana boa, uma semana para fazer história. E se Deus quiser que a gente vai fazer uma boa preparação para chegar o melhor possível para esse jogo”, disse o jogador.