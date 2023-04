Com Amazonas na final do Barezão, Manauara e Princesa estão na Série D de 2024

Manaus/AM - O Amazonas passou pelo Nacional neste sábado (1º) e avançou à grande final do Campeonato Amazonense de 2023. O fato também confirmou que Manauara e Princesa do Solimões serão os representantes do estado na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024. As equipes disputam a segunda vaga na decisão estadual.

Os finalistas do Barezão têm vagas garantidas na quarta divisão nacional, Copa do Brasil e Copa Verde do ano seguinte. Contudo, após o acesso de 2022, o Amazonas disputará a Série C neste ano, e naturalmente tem que abrir mão da vaga na Série D, que conforme o regulamento do Estadual, contempla o melhor colocado na fase de classificação.

O Amazonas foi o líder geral, mas na sequência vem o Manauara, que pela primeira vez irá disputar uma competição nacional em sua história em pouco mais de dois anos de existência.

Por sua vez, o Princesa do Solimões garante a vaga na quarta divisão pelo segundo ano seguido, independente de chegar à final ou não, já que foi o terceiro colocado na classificação geral. Vale ressaltar que o Tubarão, atual vice-campeão estadual, já jogará a edição de 2023, ao lado do Nacional, a partir de maio.

A boa notícia de uma competição a mais no calendário do próximo ano chega antes mesmo dos clubes entrarem em campo nas semifinais do Campeonato Amazonense. Manauara e Princesa se enfrentam neste domingo (2) pelo jogo de ida, às 15h30, no estádio Gilbertão, em Manacapuru.

O jogo de volta acontece no sábado que vem, dia 8, no mesmo horário, mas no estádio Carlos Zamith. O Robô da Amazônia tem a vantagem de decidir na capital amazonense e se classificar em caso de empate no placar agregado.