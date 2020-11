Com Alan Empereur infectado, Palmeiras tem 8º caso de Covid-19 em uma semana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Alan Empereur, recém-contratado pelo Palmeiras, anunciou, em publicação em seu Instagram nesta segunda-feira (16), que foi diagnosticado com a Covid-19.

"Testei positivo para a Covid. Jajá estarei de volta, se Deus quiser", escreveu o jogador de 26 anos em sua rede social.

Fora de ao menos os próximos três compromissos do clube, ele não atuou no duelo contra o Fluminense realizado no último fim de semana, mas era opção no banco de reservas.

Trata-se do oitavo caso recente de coronavírus envolvendo jogadores do elenco profissional do Palmeiras. O surto começou na última semana. O primeiro caso diagnosticado foi de Luan, na terça (10).

Além deles, os laterais Viña e Gabriel Menino, o volante Danilo e os atacantes Gabriel Verón, Rony e Gabriel Silva estão infectados. O clube realizou a última bateria de testes após a vitória sobre o Fluminense e é possível que mais casos sejam identificados.

O próximo jogo da equipe treinada por Abel Ferreira é contra o Ceará, na quarta (18), válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o Palmeiras aplicou 3 a 0 sobre os nordestinos e, portanto, tem boa vantagem para avançar à semifinal do torneio.