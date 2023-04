Com acidentes e relargadas, Verstappen vence GP da Austrália

São Paulo/SP - Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP da Austrália, que aconteceu neste domingo, dia 2, em corrida com acidentes que ocasionaram pelo menos três relargadas. Verstappen saiu na frente, mas foi superado, antes da 12ª volta, pelas Mercedes, quando Russel assumiu a primeira posição e Hamilton ficou com a segunda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.