Com 44.500 presentes, Amazonas FC x Botafogo-PB torna-se o 2º maior público da Arena

Manaus/AM - Na Arena da Amazônia, 44.500 pessoas presenciaram o acesso do Amazonas FC para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 diante do Botafogo-PB no último sábado (7). A marca divulgada pela organização da partida coloca o duelo na segunda colocação no ranking dos maiores públicos da história do estádio, reinaugurado em 2014 para a Copa do Mundo. Foram 41.850 pagantes, gerando uma renda de R$ 1.630.530,00.

O maior público da história da Arena segue sendo do confronto entre Manaus e Brusque, pela final da Série D do Brasileiro de 2019. Naquela oportunidade, o público registrado foi de 44.896 pessoas presentes.

Quem fecha o pódio dos maiores públicos é a final da Taça Guanabara 2016, entre Vasco e Flamengo, disputada na capital amazonense. O Clássico dos Milhões levou 44.419 pessoas ao estádio.