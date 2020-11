Com 22 desfalques, Palmeiras visita Goiás por quinta vitória seguida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras terá ao todo 22 desfalques para encarar o Goiás, neste sábado, às 21h, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O surto de covid-19 no elenco é o principal responsável pelas baixas.

Na véspera do confronto, foram anunciados mais cinco casos positivos de coronavírus no elenco: Raphael Veiga, Willian, Aníbal, Breno Lopes e Alan. No total, são 18 jogadores com a doença. Viña, Alan Empereur, Danilo, Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Jailson, Vinicius Silvestre, Kuscevic, Gustavo Scarpa, Quiñonez, Pedro Acácio, Marino completam a lista de atletas que estão com covid.

Esses, porém, não são os únicos problemas do técnico Abel Ferreira. Aos atingidos pela Covid-19 se juntam os lesionados Felipe Melo (cirurgia no tornozelo esquerdo), Wesley (cirurgia no joelho esquerdo) e Luan Silva (cirurgia no joelho esquerdo), além do suspenso Zé Rafael.

Esta será a primeira vez em toda a temporada que o Palmeiras não terá Willian à disposição. Sem nenhum tipo de lesão ou advertência durante todo o ano, o atacante deverá ser substituído por Luiz Adriano. Outro detalhe é que o time já vê três reforços que nem estrearam afastados pela doença: Empereur, Kuscevic e Breno.

Uma das boas notícias do comandante palmeirense é o possível retorno do zagueiro Luan, recuperado da covid. Assim, a defesa titular poderá tê-lo ao lado do paraguaio Gustavo Gómez. Gabriel Menino também tem aval para atuar. Após teste positivo para covid-19 e período em isolamento, o volante conseguiu a liberação da CBF para reforçar o Palmeiras. O jovem não participou do treino desta sexta-feira na Academia de Futebol, mas viajará com o grupo para o jogo contra o Goiás.

O Palmeiras está em busca da quinta vitória consecutiva na competição. A sequência começou justamente após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo. Atlético-GO, Atlético-MG, Vasco e Fluminense foram as vítimas do Alviverde, que marcou nove gols e não sofreu nenhum. Essa reação levou o Palmeiras ao quinto lugar, com 34 pontos.

Ao mesmo tempo o Palmeiras está de olho na Libertadores. Depois do duelo com o Goiás, o time viaja ao Equador para enfrentar o Delfín na quarta-feira (25), pela partida de ida das oitavas de final.

O Goiás, por sua vez, tem apenas uma novidade: a estreia do técnico Augusto César, que foi efetivado no cargo após a demissão de Enderson Moreira. O Esmeraldino ocupa a lanterna, com apenas 12 pontos, e não vence há 11 partidas. O último triunfo foi no dia 13 de setembro contra o Inter.

GOIÁS

Tadeu; Iago Mendonça, Fábio Sanches, David Duarte, Jefferson; Breno, Ariel Cabral, Gustavo Blanco; Keko, Fernandão, Douglas Baggio. T.: Augusto César

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Esteves; Patrick de Paula, Ramires, Gabriel Menino, Lucas Lima; Marcelinho, Luiz Adriano. T.: Abel Ferreira

Estádio: Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: 21h deste sábado

Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)