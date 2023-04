Com 2 de Cano e golaço de Marcelo, Fluminense goleia Fla e é bicampeão Carioca

A final do Campeonato Carioca 2023 entre Flamengo e Fluminense, no Maracanã, neste domingo (9), teve um “chocolate tricolor”, que venceu a partida por 4 a 1, e conquistou o bicampeonato, o seu 33º título estadual, o segundo consecutivo em final disputada contra o rubro-negro. O tricolor volta a ser bicampeão Carioca, o último havia sido conquistado na década de 80.

Com 2 gols de Germán Cano, um golaço de Marcelo e mais um marcado por Alexsander, o Fluminense não tomou conhecimento do maior rival e dominou a partida. No primeiro tempo, o placar da partida foi aberto por golaço de Marcelo e Cano abriu 2 a 0 pouco tempo depois, aos 31 minutos.

No segundo tempo, o Flu chegou ao terceiro aos 10 minutos, após pênalti marcado por revisão do VAR, que viu toque no braço de Fabrício Bruno dentro da área. O goleiro Santos defendeu a batida de Germán Cano, mas deu rebote e o artilheiro tricolor aproveitou.

O quarto gol veio aos 19 minutos, com grande pressão do Flu na pequena área, a defesa do Fla tirou, mas no rebote Alexsander chutou forte para o fundo do gol. Com 4 a 0 no placar, o Flamengo passou a ter mais a posse de bola, mas sem assustar o gol de Fábio. Já nos acréscimos, Ayrton Lucas reduziu e fechou o placar em 4 a 1.